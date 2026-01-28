Какие военнослужащие обязаны подать декларацию 28.01.2026, 16:03 — Личные финансы

С января 2026 года начался очередной этап подачи деклараций за 2025 год. Согласно Закону, должны подать декларации до 1 апреля 2026 года через официальный вебсайт Национального агентства по предотвращению коррупции.

В Министерстве обороны напомнили , какие категории военнослужащих обязательно должны ежегодно подавать декларации и кто освобожден от этого.

Кто обязательно подает декларации

Для военнослужащих Вооруженных Сил действует отсрочка на подачу деклараций. В то же время, законодательством установлено, что отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларацию даже в условиях действия военного положения.

К ним относятся:

министры и их заместители;

военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);

члены военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (включая командированных);

военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);

лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

Кто освобожден от подачи деклараций

Согласно закону на период действия военного положения освобождены от подачи деклараций:

военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);

мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;

работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

