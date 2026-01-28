Какие военнослужащие обязаны подать декларацию
С января 2026 года начался очередной этап подачи деклараций за 2025 год. Согласно Закону, должны подать декларации до 1 апреля 2026 года через официальный вебсайт Национального агентства по предотвращению коррупции.
В Министерстве обороны напомнили, какие категории военнослужащих обязательно должны ежегодно подавать декларации и кто освобожден от этого.
Кто обязательно подает декларации
Для военнослужащих Вооруженных Сил действует отсрочка на подачу деклараций. В то же время, законодательством установлено, что отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларацию даже в условиях действия военного положения.
К ним относятся:
- министры и их заместители;
- военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);
- члены военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (включая командированных);
- военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);
- лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.
Кто освобожден от подачи деклараций
Согласно закону на период действия военного положения освобождены от подачи деклараций:
- военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);
- мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;
- работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).
Ранее Finance.ua писал, что НАПК проверило декларации чиновников медкомиссий: в большинстве — обман.
Также ранее в НАПК объяснили, почему проверки не могли выявить схему «шлагбаум». Ни одна проверка не могла выявить такую схему как «шлагбаум», которая имела место вокруг НАЭК «Энергоатом», из-за ее масштабности.
Справка Finance.ua:
- В Минобороны объяснили, кто может получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в 2026 году, каков ее размер и как ее оформить. можно получить один раз в год, если есть основания, определенные законом.
- В 2026 году материальную помощь выплачивают только в пределах имеющегося фонда денежного довольствия. Основания для выплаты определены поручением министра обороны Украины от 4 января 2026 года № 38/уд.
- Военнослужащие, которых призвали или приняли на службу из бюджетных учреждений, могут получить пособие только в том случае, если:
- по предыдущему месту работы им не выплачивали аналогичную материальную помощь в год призыва; есть основания, определенные поручением министра обороны.
