Подача декларации по плате за землю: кто из ФЛП должен сделать

Личные финансы
В Налоговой напомнили о правилах подачи налоговой декларации по плате за землю для физических лиц — предпринимателей.
Об этом пишет Главное управление ГНС в Житомирской области.
Декларацию подает только тот ФЛП, на которого оформлены земельные участки. Речь идет о случаях, когда именно на ФЛП зарегистрировано право собственности, постоянного пользования или аренды земельного участка.

Когда и куда подавать

В такой ситуации предприниматель обязан каждый год подавать декларацию до 20 февраля по месту нахождения земли.

Что нужно знать

Плата за землю включает земельный налог и арендную плату за государственные и коммунальные земли (ст. 14 НКУ).
Земельный налог платят владельцы и постоянные землепользователи.
Арендная плата начисляется из договора аренды.
Налог уплачивается со дня получения права на землю.
Для расчета используются данные Государственного земельного кадастра, Реестра прав, правоустанавливающих документов и т. д.
ФЛП (как и другие плательщики, кроме физлиц) самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января и представляют годовую декларацию.
При первой подаче нужно приложить выписку о нормативной денежной оценке земельного участка.
Если земельный участок оформлен именно на ФЛП, он обязан ежегодно подавать декларацию по плате за землю как в случае собственности, так и при постоянном пользовании или аренде.
Напомним, в третьем квартале 2025 года украинцы зарегистрировали 77,4 тыс. новых физических лиц-предпринимателей. Это на 22% больше, чем во втором квартале, и на 38% больше, чем в третьем квартале 2024 года. Показатель стал самым высоким за последние два года.
Новых ФЛП больше всего зарегистрировано в сфере розничной торговли — 22,3 тыс., что на 37% больше, чем в прошлом. ІТ-сектор тоже удерживает высокий уровень активности: зарегистрировано 8,9 тыс. новых предпринимателей. Прирост к прошлому году составляет 28%.
Недавно на конференции «Жить на проценты», встал вопрос: куда же вложить свои деньги — в землю или недвижимость? Именно об этих двух видах активов, их плюсах и минусах, говорили эксперты во время конференции. Подробности дискуссии читайте по ссылке.
Рынок землиНалогиФЛП
