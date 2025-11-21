Подача декларации по плате за землю: кто из ФЛП должен сделать Вчера 16:00 — Личные финансы

Подача декларации по плате за землю: кто из ФЛП должен сделать

В Налоговой напомнили о правилах подачи налоговой декларации по плате за землю для физических лиц — предпринимателей.

Об этом пишет Главное управление ГНС в Житомирской области.

Декларацию подает только тот ФЛП, на которого оформлены земельные участки. Речь идет о случаях, когда именно на ФЛП зарегистрировано право собственности, постоянного пользования или аренды земельного участка.

Когда и куда подавать

В такой ситуации предприниматель обязан каждый год подавать декларацию до 20 февраля по месту нахождения земли.

Что нужно знать

Плата за землю включает земельный налог и арендную плату за государственные и коммунальные земли (ст. 14 НКУ).

Земельный налог платят владельцы и постоянные землепользователи.

Арендная плата начисляется из договора аренды.

Налог уплачивается со дня получения права на землю.

Для расчета используются данные Государственного земельного кадастра, Реестра прав, правоустанавливающих документов и т. д.

ФЛП (как и другие плательщики, кроме физлиц) самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января и представляют годовую декларацию.

При первой подаче нужно приложить выписку о нормативной денежной оценке земельного участка.

Если земельный участок оформлен именно на ФЛП, он обязан ежегодно подавать декларацию по плате за землю как в случае собственности, так и при постоянном пользовании или аренде.

