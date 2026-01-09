0 800 307 555
Гранты для предпринимателей — кто может получить 7 тыс. евро

Личные финансы
1
В январе 2026 года Международная организация по миграции (МОМ) объявила о старте образовательно-грантовой программы Startup Resilience Programme, направленной на поддержку предпринимательства в Украине в условиях военного положения.
Участники программы смогут пройти обучение, получить менторскую поддержку и претендовать на финансирование в размере до 7 тыс. евро.
О запуске инициативы сообщается на официальном портале организации.

Кто реализует программу

Программа внедряется Startup Ukraine в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ). Финансирование осуществляется при поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития Германии через Немецкий банк развития KfW.
Какую поддержку предоставляет программа

Startup Resilience Programme ориентирована на украинцев, которые планируют учредить собственное дело или развивают бизнес на начальном этапе. Инициатива объединяет:
  • образовательную программу по предпринимательству;
  • менторскую и экспертную поддержку;
  • возможность получить грантовое финансирование для развития бизнеса.

В каких регионах действует программа

Программа включает Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Обучение будет проходить преимущественно в онлайн-формате, что позволяет приобщиться участникам независимо от возможности посещать офлайн-мероприятия.

Кто может подать заявку

Участие в программе могут принять жители указанных регионов, которые:
  • имеют бизнес-идею и планируют открыть свое дело;
  • или уже ведут бизнес с опытом работы до двух лет.

Размер и целевое использование гранта

В рамках программы предусмотрена грантовая поддержка в размере до 7000 евро. Вырученные средства можно направить на:
  • приобретение оборудования и инструментов;
  • ремонт или обустройство помещений;
  • закупку сырья (до 50% от суммы гранта).

Дедлайн подачи заявок

Подать заявку на участие в программе можно до 30 января 2026 года.

Где подать заявку

Подробные условия участия и регистрация доступны по ссылке: https://startupukraine.com
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньги
