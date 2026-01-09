Гранты для предпринимателей — кто может получить 7 тыс. евро
В январе 2026 года Международная организация по миграции (МОМ) объявила о старте образовательно-грантовой программы Startup Resilience Programme, направленной на поддержку предпринимательства в Украине в условиях военного положения.
Участники программы смогут пройти обучение, получить менторскую поддержку и претендовать на финансирование в размере до 7 тыс. евро.
О запуске инициативы сообщается на официальном портале организации.
Кто реализует программу
Программа внедряется Startup Ukraine в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ). Финансирование осуществляется при поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития Германии через Немецкий банк развития KfW.
Какую поддержку предоставляет программа
Startup Resilience Programme ориентирована на украинцев, которые планируют учредить собственное дело или развивают бизнес на начальном этапе. Инициатива объединяет:
- образовательную программу по предпринимательству;
- менторскую и экспертную поддержку;
- возможность получить грантовое финансирование для развития бизнеса.
В каких регионах действует программа
Программа включает Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Обучение будет проходить преимущественно в онлайн-формате, что позволяет приобщиться участникам независимо от возможности посещать офлайн-мероприятия.
Кто может подать заявку
Участие в программе могут принять жители указанных регионов, которые:
- имеют бизнес-идею и планируют открыть свое дело;
- или уже ведут бизнес с опытом работы до двух лет.
Размер и целевое использование гранта
В рамках программы предусмотрена грантовая поддержка в размере до 7000 евро. Вырученные средства можно направить на:
- приобретение оборудования и инструментов;
- ремонт или обустройство помещений;
- закупку сырья (до 50% от суммы гранта).
Дедлайн подачи заявок
Подать заявку на участие в программе можно до 30 января 2026 года.
Где подать заявку
Подробные условия участия и регистрация доступны по ссылке: https://startupukraine.com
