Можно ли «обнулить» кредитную историю

Личные финансы
Можно ли «обнулить» кредитную историю
Можно ли «обнулить» кредитную историю
Кредитная история — это совокупность данных обо всех кредитных обязательствах, то есть «финансовый паспорт» человека. Эти данные помогают банкам оценить платежеспособность клиента. Однако иногда кредитная история может испортиться.
Спустя сколько лет «обнуляется» кредитная история в Украине, рассказал финансист Богдан Яремчик.

Как можно испортить свою кредитную историю

Самая распространенная причина ухудшения кредитной истории, по словам финансиста, — это несвоевременная оплата кредитов. Он напомнил, что просрочка даже на несколько дней уже считается нарушением условий договора.
Систематические задержки платежей или полная неуплата долга значительно снижают кредитный рейтинг.
Также на финансовую историю негативно влияют ряд других факторов:
  • большое количество одновременных кредитов;
  • частые обращения за займами за короткий период;
  • судебные споры с банками или коллекторскими компаниями;
  • игнорирование долгов по кредитным картам или микрозаймам.

Существует ли период, после которого кредитная история «обнуляется»

Финансист подчеркнул, что обнуление кредитной истории через пару лет — это миф.
«На самом деле в Украине информация о кредитных обязательствах сохраняется до 10 лет с момента последнего обновления записи. Это значит, что даже после полного погашения долга данные о просрочках остаются в истории в течение этого периода», — пояснил Яремчик.
Он также добавил, что негативные записи со временем меньше влияют на решения кредиторов.
Если после проблемного кредита человек в течение нескольких лет ответственно пользуется финансовыми продуктами, его кредитный рейтинг постепенно улучшается.

Может ли работодатель проверять кредитную историю кандидата

Как мы уже упоминали, проверять кредитную историю без согласия кандидата запрещено. Обычно эти данные не имеют прямого отношения к профессиональным обязанностям, поэтому требование предоставить такую ​​информацию может быть признано излишним.
Впрочем, работодатель может попросить кандидата предоставить справку или дать согласие на проверку, если должность предусматривает работу с финансами или материальными ценностями, например:
  • финансовый директор;
  • бухгалтер;
  • кассир;
  • менеджер по финмониторингу;
  • работник банка.
В таких случаях проверка может быть обоснованна.
По материалам:
Novyny.live
Payment systems