Причины отказа в ипотечном кредитовании по программе «єОселя»

Чаще всего банки отказывают украинцам в ипотечном кредите по программе «єОселя» еще на этапе предварительного расчета, когда финучреждение оценивает платежеспособность человека. Если дохода недостаточно для выбранной квартиры, заявку не финализируют.

Об этом рассказал глава правления «Укрфинжилья» (оператор программы) Евгений Мецгер в комментарии Новости.Live.

Почему банк не пропускает заявку на «єОселя»

Банк может посчитать, что за желаемую квартиру ежемесячная нагрузка будет слишком высокой. И в этом нет отказа «вообще» — это лишь сигнал, что стоит изменить ожидание или сумму.

Чаще проблемы возникают из-за:

недостаточного официального дохода для выбранного жилья; несоответствия стоимости квартиры финансовым возможностям; чрезмерных кредитных обязательств; плохой кредитной истории.

В то же время сама система «єОселя» построена так, чтобы минимизировать риски для банков и не переводить их полностью на клиента.

«В нашей системе есть инновационность — риск-шеринг. Мы разделяем риски с банками. Банк смотрит на клиента, но он не отвечает за качество кредитного портфеля», — отмечает Мецгер.

Именно поэтому портфель «єОселя» сегодня демонстрирует уникальный результат — ни одной просрочки среди десятков тысяч клиентов.

Как работает подача заявки на «єОселя» через «Дія»

Процесс максимально автоматизирован и не требует походов в отделение. Все взаимодействие начинается с одного входа — приложения «Дія».

Ключевые этапы выглядят так:

заполнение заявки за 2−4 минуты;

автоматическое подтягивание данных из 14 реестров;

обработка более 300 параметров;

одновременная отправка заявки в несколько банков.

«Самое быстрое решение клиент получил за 3,5 секунды. За первую минуту у вас есть 7−8 ответов от реальных банков-партнеров», — подчеркивает Мецгер.

После этого человек сам выбирает банк и уже тогда ищет жилье, подходящее и финансово, и лично.

Количество предложений жилья под «єОселя» возросло в разы

Ранее Finance.ua писал , что за год заметно увеличилось количество объявлений о продаже жилья с возможностью оформления ипотечного кредита «єОселя». Если в октябре прошлого года таких предложений было 5,8 тыс., то в октябре 2025 — почти 17 тысяч.

Заметнее всего растет предложение домов и однокомнатных квартир. Популярность домов объясняют повышенным спросом на автономное жилье среди украинцев, в то время как однокомнатки остаются наиболее доступным вариантом для первой квартиры.

