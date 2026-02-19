«Жилищный закон»: в Раде объяснили, кому государство будет предоставлять жилье бесплатно 19.02.2026, 09:29 — Недвижимость

«Жилищный закон»: в Раде объяснили, кому государство будет предоставлять жилье бесплатно

В Украине изменились правила предоставления служебного жилья. Теперь право на безвозмездное получение жилья в собственность сохранят только для четырех категорий граждан. Для других служебное жилье будет предоставляться только в пользование на условиях аренды.

Соответствующие нормы предусмотрены Законом Украины «Об основных принципах жилищной политики», сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Кто сможет получить жилье бесплатно

Согласно закону, право на безвозмездное получение жилья в собственность будут иметь четыре категории:

военнослужащие и члены их семей;

работники Национальной полиции;

спасатели ГСЧС;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Жилье для этих групп будет предоставляться через определенные процедуры: военным и правоохранителям через соответствующие ведомства, спасателям через органы ГСЧС, детям-сиротам через социальные службы или органы опеки и попечительства.

Отмена приватизации служебного жилья

Ранее законодательство разрешало приватизацию служебного жилья. Работники государственных учреждений, получавших служебные квартиры, могли оформить их в собственность бесплатно.

Новый закон упраздняет такую ​​возможность для большинства категорий. В дальнейшем служебное жилье для них будет иметь временный статус и предоставляться только в пользование без права собственности на условиях аренды.

В то же время, для других категорий граждан предусмотрено развитие механизма доступного социального жилья.

«Раньше бывали случаи, когда люди неоднократно приватизировали служебное жилье, продавали его и снова получали. Теперь это невозможно — служебное жилье будет иметь исключительно временный статус», — подчеркнула Елена Шуляк, добавив, что Закон наконец-то ставит точку в коррупционных схемах, делая систему справедливой и прозрачной.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что аренда жилья с последующим выкупом может открыть путь к собственному жилью для украинцев, не имеющих стартового капитала. В то же время, ее внедрение требует продуманной системы правил. Механизм, предусматривающий закон «Об основах жилищной политики», может стать реальной альтернативой ипотеке.

