Зеленский подписал закон о новой жилищной политике: что изменится для граждан

Закон отменяет большинство положений Жилищного кодекса в 1983 года

Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» (№ 4751-IX). Документ вводит новую модель государственной жилищной политики, которая предусматривает развитие социального жилья, цифровизацию очередей и новые финансовые механизмы приобретения или аренды жилья.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Закон упраздняет большинство положений Жилищного кодекса 1983 года.

Цель реформы жилищной политики

Документ определяет новые подходы к формированию и реализации жилищной политики. Его целью является создание условий, при которых у граждан будут реальные возможности решить жилищный вопрос через аренду или приобретение жилья в собственность.

Закон направлен на создание прозрачной правовой среды для привлечения международной финансовой помощи, средств доноров и международных организаций для развития жилищного фонда.

Новые механизмы обеспечения жильем

Документ предусматривает формирование новой системы жилищного обеспечения, в частности:

развитие социального и служебного жилья;

создание специальных жилищных фондов;

внедрение доступных финансово-кредитных механизмов поддержки строительства и приобретения жилья;

привлечение инвестиций в строительство и модернизацию жилищного фонда.

Кроме того, вводятся такие механизмы как социальная аренда жилья, аренда с правом выкупа и доступные кредиты на жилье (ипотека, лизинг).

Цифровая система учета жилья

В рамках реформы будет создана Единая информационно-аналитическая жилищная система и реестр жилищных нужд. В них будет сосредоточена информация о:

имеющийся жилищный фонд;

поданные заявки;

очереди на жилье;

доступные программы поддержки.

Очередь на жилье сохраняется, но будет работать в цифровом формате. Все заявления будут обрабатываться через единую систему, которая позволит автоматизировать процесс, минимизировать влияние должностных лиц и ускорить рассмотрение. Граждане смогут отслеживать свой статус, получать предложения и воспользоваться открытой информацией о жилищных программах.

Запрет приватизации служебного и коммунального жилья

Новое жилье, находящееся на содержании государства или общины, нельзя будет просто приватизировать, как раньше.

«Это сделано, чтобы государственный жилищный фонд и жилищный фонд территориальных общин сохранялись и использовались по своему целевому назначению — для обеспечения жильем нуждающихся», — сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Льготы для уязвимых категорий

Для отдельных категорий граждан, в частности, детей-сирот и лиц, выходящих из интернатных учреждений, предусмотрены определенные сроки и механизмы обеспечения жильем. Также для них будут действовать льготные условия кредитования.

Что изменится для граждан

После внедрения новой системы:

забудется практика устаревших очередей на жилье — вместо них заработает цифровая прозрачная система;

цифровая система распределения жилья обеспечит полную прозрачность процедур, сделает невозможным субъективное вмешательство, сократит бюрократические барьеры и существенно уменьшит коррупционные риски, связанные с принятием решений;

появятся новые возможности для аренды доступного жилья и его выкупа;

государственная поддержка (льготы, кредиты) станет более структурированной и конкретной.

