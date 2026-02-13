Зеленский подписал закон о новой жилищной политике: что изменится для граждан
Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» (№ 4751-IX). Документ вводит новую модель государственной жилищной политики, которая предусматривает развитие социального жилья, цифровизацию очередей и новые финансовые механизмы приобретения или аренды жилья.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.
Закон упраздняет большинство положений Жилищного кодекса 1983 года.
Цель реформы жилищной политики
Документ определяет новые подходы к формированию и реализации жилищной политики. Его целью является создание условий, при которых у граждан будут реальные возможности решить жилищный вопрос через аренду или приобретение жилья в собственность.
Закон направлен на создание прозрачной правовой среды для привлечения международной финансовой помощи, средств доноров и международных организаций для развития жилищного фонда.
Новые механизмы обеспечения жильем
Документ предусматривает формирование новой системы жилищного обеспечения, в частности:
- развитие социального и служебного жилья;
- создание специальных жилищных фондов;
- внедрение доступных финансово-кредитных механизмов поддержки строительства и приобретения жилья;
- привлечение инвестиций в строительство и модернизацию жилищного фонда.
Кроме того, вводятся такие механизмы как социальная аренда жилья, аренда с правом выкупа и доступные кредиты на жилье (ипотека, лизинг).
Цифровая система учета жилья
В рамках реформы будет создана Единая информационно-аналитическая жилищная система и реестр жилищных нужд. В них будет сосредоточена информация о:
- имеющийся жилищный фонд;
- поданные заявки;
- очереди на жилье;
- доступные программы поддержки.
Очередь на жилье сохраняется, но будет работать в цифровом формате. Все заявления будут обрабатываться через единую систему, которая позволит автоматизировать процесс, минимизировать влияние должностных лиц и ускорить рассмотрение. Граждане смогут отслеживать свой статус, получать предложения и воспользоваться открытой информацией о жилищных программах.
Запрет приватизации служебного и коммунального жилья
Новое жилье, находящееся на содержании государства или общины, нельзя будет просто приватизировать, как раньше.
«Это сделано, чтобы государственный жилищный фонд и жилищный фонд территориальных общин сохранялись и использовались по своему целевому назначению — для обеспечения жильем нуждающихся», — сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Льготы для уязвимых категорий
Для отдельных категорий граждан, в частности, детей-сирот и лиц, выходящих из интернатных учреждений, предусмотрены определенные сроки и механизмы обеспечения жильем. Также для них будут действовать льготные условия кредитования.
Что изменится для граждан
После внедрения новой системы:
- забудется практика устаревших очередей на жилье — вместо них заработает цифровая прозрачная система;
- цифровая система распределения жилья обеспечит полную прозрачность процедур, сделает невозможным субъективное вмешательство, сократит бюрократические барьеры и существенно уменьшит коррупционные риски, связанные с принятием решений;
- появятся новые возможности для аренды доступного жилья и его выкупа;
- государственная поддержка (льготы, кредиты) станет более структурированной и конкретной.
