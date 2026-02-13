0 800 307 555
Почему украинские банки не конкурируют с европейскими в private banking

Казна и Политика
Отечественные банки занимают другую нишу, чем европейские учреждения, которые требуют гораздо больших начальных капиталов.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Премиальный банкинг в 2026 году: цифровая эволюция и персонализированный подход «, организованного «Финансовым клубом».
«Если мы говорим о private banking за границей, мы с ним вообще не конкурируем. Там начинаются чеки от полумиллиона евро. И там не делается акцент на платежную карту — вся фокусировка на управлении капиталом», — объяснил директор департамента премиального банкинга Ощадбанка Дмитрий Соловьев.
По его словам, в Украине порог входа значительно ниже, а клиенты получают больше сервисных преимуществ за меньшие деньги. «У нас чеки начинаются от миллиона, у кого-то от трех-четырех миллионов гривен. Сервис на высшем уровне, но цена его гораздо ниже, чем в Европе. И точно клиентам, которые за границей, гораздо удобнее обслуживаться дистанционно в украинских банках», — добавил Дмитрий Соловьев.
Сама терминология премиального сегмента в Украине и в ЕС существенно отличается. «Сегментация у нас в Украине — premium и private — отличается от сегментации за границей. За рубежом, если у тебя карта Gold, не являющаяся для Украины премиальной картой, это достаточно высокий уровень», — отметила и.о. о. начальника управления премиум-банкинга Банка Кредит Светлана Оболенская.
Первый заместитель председателя правления ТАСкомбанка Олег Поляк отметил разницу в скорости и клиентской культуре. «Очень отличается культура работы с клиентом. Даже карту в Европе нужно ждать месяца два. Клиенты, когда возвращаются в Украину, уже знают, что наше качество премиального банкинга намного выше. Мы все боремся за клиента — конкуренция большая», — подытожил Олег Поляк.
По материалам:
Фінансовий клуб
