Сколько денег от партнеров получит Украина в 2026 году (результаты «Рамштайна»)

Казна и Политика
34
По результатам «Рамштайна» партнеры подтвердили один из самых больших бюджетов в поддержку Украины — $38 млрд на 2026 год.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
«Свыше $6 млрд в конкретных пакетах помощи, включая более $2,5 млрд на украинские дроны, более $500 млн на PURL, $2 млрд на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские способности и другие направления», — написал он.
По заданию Президента договорились с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет в Patriot со своих складов. Благодарю партнеров за эту инициативу. Количество финализируем после окончательного согласования руководствами соответствующих стран-партнеров. Надеемся на максимально быстрые сроки поставки.
Договоренности с партнерами по итогам «Рамштайна»:
  • Великобритания выделяет £500 млн на ПВО и вносит вклад в £150 млн на инициативу PURL. В общей сложности предоставляет £3 млрд на военную помощь Украине в 2026 году.
  • Германия выделяет по меньшей мере €1 млрд на закупку дронов для Украины, профинансирует проект «купола» ПВО над нашими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в рамках своего бюджета на помощь Украине в €11,5 млрд.
  • Норвегия выделила $7 млрд в 2026 году, из которых $1,4 млрд на дроны, $700 млн на ПВО, $200 млн на артиллерию, $125 млн на PURL.
  • Нидерланды обязались выделять как минимум 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали вклад в €90 млн на PURL.
  • Бельгия выделит в этом году 1 млрд евро на военную помощь.
  • Швеция анонсировала 24-й пакет помощи на €1,2 млрд и взнос в €100 млн на PURL. В общей сложности выделяет €3,7 млрд на этот год.
  • Дания объявила об увеличении бюджета на военную помощь Украине на $425 млн до $2 млрд в 2026 году.
  • Испания выделила $1,2 млрд в 2026 году.
  • Канада выделяет $50 млн на «датскую модель» и $45 млн на медицинскую поддержку.
  • Исландия вносит вклад в $8 млн в инициативу PURL и выделяет $2,4 млн на закупку вооружения через NSATU trust fund.
  • Литва выделяет $265 млн. в этом году.
  • Латвия предоставит не менее 0,25% ВВП в поддержку Украины.
  • Эстония также направит не менее 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины.
  • Австралия анонсировала новый вклад в инициативу PURL.
  • Португалия анонсировала взносы в PURL и «чешскую инициативу», передачу бронетехники и дронов в рамках программы SAFE.
  • Турция усилит нашу ПВО своим вкладом.
  • Словения анонсировала пакет помощи в $5 млн.
По материалам:
Finance.ua
