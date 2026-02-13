Сколько денег от партнеров получит Украина в 2026 году (результаты «Рамштайна») Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Сколько денег от партнеров получит Украина в 2026 году (результаты «Рамштайна»)

По результатам «Рамштайна» партнеры подтвердили один из самых больших бюджетов в поддержку Украины — $38 млрд на 2026 год.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

«Свыше $6 млрд в конкретных пакетах помощи, включая более $2,5 млрд на украинские дроны, более $500 млн на PURL, $2 млрд на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские способности и другие направления», — написал он.

По заданию Президента договорились с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет в Patriot со своих складов. Благодарю партнеров за эту инициативу. Количество финализируем после окончательного согласования руководствами соответствующих стран-партнеров. Надеемся на максимально быстрые сроки поставки.

Договоренности с партнерами по итогам «Рамштайна»:

Великобритания выделяет £500 млн на ПВО и вносит вклад в £150 млн на инициативу PURL. В общей сложности предоставляет £3 млрд на военную помощь Украине в 2026 году.

Германия выделяет по меньшей мере €1 млрд на закупку дронов для Украины, профинансирует проект «купола» ПВО над нашими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в рамках своего бюджета на помощь Украине в €11,5 млрд.

Норвегия выделила $7 млрд в 2026 году, из которых $1,4 млрд на дроны, $700 млн на ПВО, $200 млн на артиллерию, $125 млн на PURL.

Нидерланды обязались выделять как минимум 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали вклад в €90 млн на PURL.

Бельгия выделит в этом году 1 млрд евро на военную помощь.

Швеция анонсировала 24-й пакет помощи на €1,2 млрд и взнос в €100 млн на PURL. В общей сложности выделяет €3,7 млрд на этот год.

Дания объявила об увеличении бюджета на военную помощь Украине на $425 млн до $2 млрд в 2026 году.

Испания выделила $1,2 млрд в 2026 году.

Канада выделяет $50 млн на «датскую модель» и $45 млн на медицинскую поддержку.

Исландия вносит вклад в $8 млн в инициативу PURL и выделяет $2,4 млн на закупку вооружения через NSATU trust fund.

Литва выделяет $265 млн. в этом году.

Латвия предоставит не менее 0,25% ВВП в поддержку Украины.

Эстония также направит не менее 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины.

Австралия анонсировала новый вклад в инициативу PURL.

Португалия анонсировала взносы в PURL и «чешскую инициативу», передачу бронетехники и дронов в рамках программы SAFE.

Турция усилит нашу ПВО своим вкладом.

Словения анонсировала пакет помощи в $5 млн.

