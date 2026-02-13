Сколько денег от партнеров получит Украина в 2026 году (результаты «Рамштайна»)
По результатам «Рамштайна» партнеры подтвердили один из самых больших бюджетов в поддержку Украины — $38 млрд на 2026 год.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
«Свыше $6 млрд в конкретных пакетах помощи, включая более $2,5 млрд на украинские дроны, более $500 млн на PURL, $2 млрд на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские способности и другие направления», — написал он.
По заданию Президента договорились с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет в Patriot со своих складов. Благодарю партнеров за эту инициативу. Количество финализируем после окончательного согласования руководствами соответствующих стран-партнеров. Надеемся на максимально быстрые сроки поставки.
Договоренности с партнерами по итогам «Рамштайна»:
- Великобритания выделяет £500 млн на ПВО и вносит вклад в £150 млн на инициативу PURL. В общей сложности предоставляет £3 млрд на военную помощь Украине в 2026 году.
- Германия выделяет по меньшей мере €1 млрд на закупку дронов для Украины, профинансирует проект «купола» ПВО над нашими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в рамках своего бюджета на помощь Украине в €11,5 млрд.
- Норвегия выделила $7 млрд в 2026 году, из которых $1,4 млрд на дроны, $700 млн на ПВО, $200 млн на артиллерию, $125 млн на PURL.
- Нидерланды обязались выделять как минимум 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали вклад в €90 млн на PURL.
- Бельгия выделит в этом году 1 млрд евро на военную помощь.
- Швеция анонсировала 24-й пакет помощи на €1,2 млрд и взнос в €100 млн на PURL. В общей сложности выделяет €3,7 млрд на этот год.
- Дания объявила об увеличении бюджета на военную помощь Украине на $425 млн до $2 млрд в 2026 году.
- Испания выделила $1,2 млрд в 2026 году.
- Канада выделяет $50 млн на «датскую модель» и $45 млн на медицинскую поддержку.
- Исландия вносит вклад в $8 млн в инициативу PURL и выделяет $2,4 млн на закупку вооружения через NSATU trust fund.
- Литва выделяет $265 млн. в этом году.
- Латвия предоставит не менее 0,25% ВВП в поддержку Украины.
- Эстония также направит не менее 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины.
- Австралия анонсировала новый вклад в инициативу PURL.
- Португалия анонсировала взносы в PURL и «чешскую инициативу», передачу бронетехники и дронов в рамках программы SAFE.
- Турция усилит нашу ПВО своим вкладом.
- Словения анонсировала пакет помощи в $5 млн.
Поделиться новостью
Также по теме
В январе 2026 года местные бюджеты получили доход на 14% больше, чем год назад
Сколько денег от партнеров получит Украина в 2026 году (результаты «Рамштайна»)
Почему украинские банки не конкурируют с европейскими в private banking
Правительство запускает новые программы работы, жилья и бизнеса для ветеранов
Придется ли Украине перейти с гривны на евро при вступлении в ЕС — разъяснение регулятора
Украина открывает новые возможности для инвесторов: продажа санкционных активов разблокирована