В январе 2026 года местные бюджеты получили доход на 14% больше, чем год назад

В январе 2026 года местные бюджеты получили доход на 14% больше, чем год назад

В январе 2026 года местные бюджеты получили более 40,5 млрд грн. Это +14,2%, или 5 млрд грн к январю 2025 года.

Это ключевой финансовый ресурс территориальных общин, направленный на реализацию социально важных инициатив и развитие инфраструктуры.

Об этом пишет и. о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

Основную долю поступлений — почти 60% - стабильно формирует налог на доходы физических лиц.

Общая сумма уплаченного НДФЛ составила 23,2 млрд грн, что на 17,2% больше, чем в прошлом году.

Взнос в бюджеты общин также обеспечили:

единый налог — 9,2 млрд грн (рост на 7,4%);

налог на имущество — 5,1 млрд грн (+15,7%);

туристический сбор — 28,4 млн грн (+14,3%);

экологический налог — 28,1 млн грн (+39,5%);

сбор за места для парковки транспортных средств — 17 млн ​​грн (+11,5%).

«Мы благодарны украинскому бизнесу, который продолжает работать и выполнять налоговые обязательства. Со своей стороны налоговая служба сосредотачивается не только на администрировании налогов, но и на всесторонней поддержке плательщиков — развитии цифровых сервисов, оказании консультационной помощи и формировании прозрачных и понятных правил взаимодействия», — написала она.

