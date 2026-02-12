Украина открывает новые возможности для инвесторов: продажа санкционных активов разблокирована Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Правительство Украины приняло постановление, позволяющее быстрее и эффективнее запускать продажу активов, взимаемых в доход государства по решению суда.

Для инвесторов это значит:

прозрачные электронные аукционы;

возможность приобретения активов с гибким механизмом ценообразования;

новый порядок реализации санкционных активов, адаптированный к сложным объектам;

равный доступ и конкурентные условия для украинских и международных участников.

Санкционные активы больше не будут «зависать» в неопределенности.

«Благодаря новым правилам они переходят в рыночное обращение, получают инвестора, новое управление и начинают работать в пользу государства — создавать рабочие места, платить налоги и генерировать экономическую ценность», — говорится в сообщении.

Куда пойдут деньги

Все средства от реализации направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии: восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку граждан.

2,5 млрд грн. Напомним, в 2025 году поступления в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от реализации активов , взимаемых в доход государства в пределах санкционного законодательства, составили

По информации Фонда госимущества Украины, более 3,2 млрд грн поступило в бюджет от других способов реализации санкционных активов, в том числе от их продаж и аренды. Это дополнительный финансовый ресурс, который усиливает экономическую устойчивость страны и обеспечивает системное наполнение бюджета.

