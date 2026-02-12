0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина открывает новые возможности для инвесторов: продажа санкционных активов разблокирована

Казна и Политика
33
Украина открывает новые возможности для инвесторов: продажа санкционных активов разблокирована
Украина открывает новые возможности для инвесторов: продажа санкционных активов разблокирована
Правительство Украины приняло постановление, позволяющее быстрее и эффективнее запускать продажу активов, взимаемых в доход государства по решению суда.
Об этом сообщает Минэкономики Украины.

Для инвесторов это значит:

  • прозрачные электронные аукционы;
  • возможность приобретения активов с гибким механизмом ценообразования;
  • новый порядок реализации санкционных активов, адаптированный к сложным объектам;
  • равный доступ и конкурентные условия для украинских и международных участников.
Санкционные активы больше не будут «зависать» в неопределенности.
Читайте также
«Благодаря новым правилам они переходят в рыночное обращение, получают инвестора, новое управление и начинают работать в пользу государства — создавать рабочие места, платить налоги и генерировать экономическую ценность», — говорится в сообщении.

Куда пойдут деньги

Все средства от реализации направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии: восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку граждан.
Место для вашей рекламы
Напомним, в 2025 году поступления в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от реализации активов, взимаемых в доход государства в пределах санкционного законодательства, составили 2,5 млрд грн.
По информации Фонда госимущества Украины, более 3,2 млрд грн поступило в бюджет от других способов реализации санкционных активов, в том числе от их продаж и аренды. Это дополнительный финансовый ресурс, который усиливает экономическую устойчивость страны и обеспечивает системное наполнение бюджета.
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems