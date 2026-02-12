Украина открывает новые возможности для инвесторов: продажа санкционных активов разблокирована
Правительство Украины приняло постановление, позволяющее быстрее и эффективнее запускать продажу активов, взимаемых в доход государства по решению суда.
Об этом сообщает Минэкономики Украины.
Для инвесторов это значит:
- прозрачные электронные аукционы;
- возможность приобретения активов с гибким механизмом ценообразования;
- новый порядок реализации санкционных активов, адаптированный к сложным объектам;
- равный доступ и конкурентные условия для украинских и международных участников.
Санкционные активы больше не будут «зависать» в неопределенности.
«Благодаря новым правилам они переходят в рыночное обращение, получают инвестора, новое управление и начинают работать в пользу государства — создавать рабочие места, платить налоги и генерировать экономическую ценность», — говорится в сообщении.
Куда пойдут деньги
Все средства от реализации направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии: восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку граждан.
Напомним, в 2025 году поступления в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от реализации активов, взимаемых в доход государства в пределах санкционного законодательства, составили 2,5 млрд грн.
По информации Фонда госимущества Украины, более 3,2 млрд грн поступило в бюджет от других способов реализации санкционных активов, в том числе от их продаж и аренды. Это дополнительный финансовый ресурс, который усиливает экономическую устойчивость страны и обеспечивает системное наполнение бюджета.
