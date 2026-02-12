Украинцы смогут оформлять статус безработного онлайн Сегодня 08:02 — Казна и Политика

Статус безработного, оформление выплат и доступ к программам обучения постепенно переведут в электронный формат

В 2026 году в Украине запустят цифровую платформу «Обрий», через которую можно будет оформить статус безработного, получить выплаты и подать заявку на грант для переквалификации.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал замминистра экономики Александр Циборт.

Весной 2026 года планируется запуск MVP «Обрий» — тестовой версии с базовым функционалом. Первые сервисы появятся в приложении «Дія». Именно с этого этапа фактически начнется практический запуск платформы.

Что заработает первым

По словам Циборта, «Обрий» начинался с идеи предоставления грантов на обучение для искателей работы. Однако в процессе исследования этого направления и анализа действующих процедур в Государственной службе занятости стало очевидно: на рынке труда нужна значительно более глубокая трансформация. «Так появилась концепция „Обрия“ как полноценной цифровой экосистемы, комплексно оцифровывающей процессы на рынке труда», — отметил он.

На старте «Обрий» будет охватывать несколько направлений:

Автоматизация получения статуса безработного и соответствующих выплат. Гранты на переквалификацию и повышение. Возможность прекращения трудовых отношений для людей, находящихся на временно оккупированных территориях.

Таким образом, статус безработного, оформление выплат и доступ к программам обучения постепенно переведут в электронный формат.

Полноценное электронное трудоустройство должно стартовать в третьем квартале 2026 года. Для этого уже приняты правительственные решения, которыми «Горизонт» определен единой информационно-аналитической системой рынка труда и урегулирован запуск е-трудоустройства через цифровые сервисы.

Как «Обрий» станет сервисом по поиску работы

В Минэкономики подчеркивают, что платформа будет ориентирована, прежде всего, на сегмент физического труда в малых городах и поселках.

«Самая острая проблема сегодня на рынке в сегменте людей физического труда в малых городах и поселках. Там большой спрос и одновременно самые большие ограничения. Именно под этот сегмент мы и проектировали «Обрий», — отметил замминистра.

По его словам, работодатели смогут массово выгружать запросы, в частности, через API. Это должно дать полную картину спроса и предложения по регионам.

Отдельное направление платформы — аналитика и направление государственных грантов на обучение в соответствии с реальным спросом работодателей.

«Одна из ключевых задач — направить государственные гранты туда, где в них действительно нуждается бизнес. Для этого „Горизонт“ должен эффективно объединять работодателей и специалистов, работая с большими массивами данных», — пояснил Циборт.

В итоге «Обрий» должен объединить сервисы для безработных, программы обучения и механизм электронного трудоустройства в единую цифровую систему рынка труда.

Справка Finance.ua:

в октябре 2025 года Кабмин поддержал запуск новой экосистемы «Обрий», которая должна упростить процессы трудоустройства, переквалификации и поддержки граждан, лишившихся работы;

согласно отчету Государственной службы занятости, в 2025 году 358 тысяч человек были с официальным статусом безработного.

Діло По материалам:

