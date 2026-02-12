0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы смогут оформлять статус безработного онлайн

Казна и Политика
26
Статус безработного, оформление выплат и доступ к программам обучения постепенно переведут в электронный формат
Статус безработного, оформление выплат и доступ к программам обучения постепенно переведут в электронный формат
В 2026 году в Украине запустят цифровую платформу «Обрий», через которую можно будет оформить статус безработного, получить выплаты и подать заявку на грант для переквалификации.
Об этом в интервью Delo.ua рассказал замминистра экономики Александр Циборт.
Весной 2026 года планируется запуск MVP «Обрий» — тестовой версии с базовым функционалом. Первые сервисы появятся в приложении «Дія». Именно с этого этапа фактически начнется практический запуск платформы.

Что заработает первым

По словам Циборта, «Обрий» начинался с идеи предоставления грантов на обучение для искателей работы. Однако в процессе исследования этого направления и анализа действующих процедур в Государственной службе занятости стало очевидно: на рынке труда нужна значительно более глубокая трансформация. «Так появилась концепция „Обрия“ как полноценной цифровой экосистемы, комплексно оцифровывающей процессы на рынке труда», — отметил он.
На старте «Обрий» будет охватывать несколько направлений:
  1. Автоматизация получения статуса безработного и соответствующих выплат.
  2. Гранты на переквалификацию и повышение.
  3. Возможность прекращения трудовых отношений для людей, находящихся на временно оккупированных территориях.
Таким образом, статус безработного, оформление выплат и доступ к программам обучения постепенно переведут в электронный формат.
Полноценное электронное трудоустройство должно стартовать в третьем квартале 2026 года. Для этого уже приняты правительственные решения, которыми «Горизонт» определен единой информационно-аналитической системой рынка труда и урегулирован запуск е-трудоустройства через цифровые сервисы.

Как «Обрий» станет сервисом по поиску работы

В Минэкономики подчеркивают, что платформа будет ориентирована, прежде всего, на сегмент физического труда в малых городах и поселках.
«Самая острая проблема сегодня на рынке в сегменте людей физического труда в малых городах и поселках. Там большой спрос и одновременно самые большие ограничения. Именно под этот сегмент мы и проектировали «Обрий», — отметил замминистра.
По его словам, работодатели смогут массово выгружать запросы, в частности, через API. Это должно дать полную картину спроса и предложения по регионам.
Читайте также
Отдельное направление платформы — аналитика и направление государственных грантов на обучение в соответствии с реальным спросом работодателей.
«Одна из ключевых задач — направить государственные гранты туда, где в них действительно нуждается бизнес. Для этого „Горизонт“ должен эффективно объединять работодателей и специалистов, работая с большими массивами данных», — пояснил Циборт.
В итоге «Обрий» должен объединить сервисы для безработных, программы обучения и механизм электронного трудоустройства в единую цифровую систему рынка труда.

Справка Finance.ua:

  • в октябре 2025 года Кабмин поддержал запуск новой экосистемы «Обрий», которая должна упростить процессы трудоустройства, переквалификации и поддержки граждан, лишившихся работы;
  • согласно отчету Государственной службы занятости, в 2025 году 358 тысяч человек были с официальным статусом безработного.
По материалам:
Діло
РаботаРынок труда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems