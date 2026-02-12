Украинцы смогут оформлять статус безработного онлайн
В 2026 году в Украине запустят цифровую платформу «Обрий», через которую можно будет оформить статус безработного, получить выплаты и подать заявку на грант для переквалификации.
Об этом в интервью Delo.ua рассказал замминистра экономики Александр Циборт.
Весной 2026 года планируется запуск MVP «Обрий» — тестовой версии с базовым функционалом. Первые сервисы появятся в приложении «Дія». Именно с этого этапа фактически начнется практический запуск платформы.
Что заработает первым
По словам Циборта, «Обрий» начинался с идеи предоставления грантов на обучение для искателей работы. Однако в процессе исследования этого направления и анализа действующих процедур в Государственной службе занятости стало очевидно: на рынке труда нужна значительно более глубокая трансформация. «Так появилась концепция „Обрия“ как полноценной цифровой экосистемы, комплексно оцифровывающей процессы на рынке труда», — отметил он.
На старте «Обрий» будет охватывать несколько направлений:
- Автоматизация получения статуса безработного и соответствующих выплат.
- Гранты на переквалификацию и повышение.
- Возможность прекращения трудовых отношений для людей, находящихся на временно оккупированных территориях.
Таким образом, статус безработного, оформление выплат и доступ к программам обучения постепенно переведут в электронный формат.
Полноценное электронное трудоустройство должно стартовать в третьем квартале 2026 года. Для этого уже приняты правительственные решения, которыми «Горизонт» определен единой информационно-аналитической системой рынка труда и урегулирован запуск е-трудоустройства через цифровые сервисы.
Как «Обрий» станет сервисом по поиску работы
В Минэкономики подчеркивают, что платформа будет ориентирована, прежде всего, на сегмент физического труда в малых городах и поселках.
«Самая острая проблема сегодня на рынке в сегменте людей физического труда в малых городах и поселках. Там большой спрос и одновременно самые большие ограничения. Именно под этот сегмент мы и проектировали «Обрий», — отметил замминистра.
По его словам, работодатели смогут массово выгружать запросы, в частности, через API. Это должно дать полную картину спроса и предложения по регионам.
Отдельное направление платформы — аналитика и направление государственных грантов на обучение в соответствии с реальным спросом работодателей.
«Одна из ключевых задач — направить государственные гранты туда, где в них действительно нуждается бизнес. Для этого „Горизонт“ должен эффективно объединять работодателей и специалистов, работая с большими массивами данных», — пояснил Циборт.
В итоге «Обрий» должен объединить сервисы для безработных, программы обучения и механизм электронного трудоустройства в единую цифровую систему рынка труда.
Справка Finance.ua:
- в октябре 2025 года Кабмин поддержал запуск новой экосистемы «Обрий», которая должна упростить процессы трудоустройства, переквалификации и поддержки граждан, лишившихся работы;
- согласно отчету Государственной службы занятости, в 2025 году 358 тысяч человек были с официальным статусом безработного.
