Минфин провел успешный аукцион по обмену ОВГЗ на 10 млрд грн
Минфин провел успешный аукцион по обмену ОВГЗ: удовлетворены заявки на 10 млрд гривен.
Инвесторы обменяли облигации с погашением 11 марта 2026 года на новые — со сроком обращения до 7 марта 2029 года.
Средневзвешенная доходность — 16,79%.
⇄ Switch-аукционы — инструмент, позволяющий:︎
- уменьшить краткосрочную нагрузку на бюджет;
- ︎ сделать график погашений более сбалансированным;
- ︎ повысить предсказуемость и устойчивость государственных финансов.
Что это дает
Они содействуют развитию внутреннего рынка государственных заимствований и укрепляют доверие инвесторов к государственным ценным бумагам Украины.
Напомним, сегодня «зайти» в ОВГЗ можно либо через цифровую «витрину» приложения «Дія», либо напрямую через банки и брокеров. Оба пути имеют смысл, но дают разный опыт и разный уровень контроля. Подробности читайте в нашей статье:
Покупка ОВГЗ через «Дію» или банк: что выгоднее?
Поделиться новостью
Также по теме
Минфин провел успешный аукцион по обмену ОВГЗ на 10 млрд грн
Украинцы смогут оформлять статус безработного онлайн
В КГГА объяснили, для чего делают ремонт дорог зимой
За год «рыбные» аукционы принесли государству 52 млн грн
После закрытия ФЛП обязательства по ЕСВ остаются: что нужно знать
США сократили поддержку Украины на 99%