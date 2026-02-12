Минфин провел успешный аукцион по обмену ОВГЗ на 10 млрд грн Сегодня 12:12 — Казна и Политика

Минфин провел успешный аукцион по обмену ОВГЗ: удовлетворены заявки на 10 млрд гривен.

Инвесторы обменяли облигации с погашением 11 марта 2026 года на новые — со сроком обращения до 7 марта 2029 года.

Средневзвешенная доходность — 16,79%.

⇄ Switch-аукционы — инструмент, позволяющий:︎

уменьшить краткосрочную нагрузку на бюджет;

︎ сделать график погашений более сбалансированным;

︎ повысить предсказуемость и устойчивость государственных финансов.

Что это дает

Они содействуют развитию внутреннего рынка государственных заимствований и укрепляют доверие инвесторов к государственным ценным бумагам Украины.

Напомним, сегодня «зайти» в ОВГЗ можно либо через цифровую «витрину» приложения «Дія», либо напрямую через банки и брокеров. Оба пути имеют смысл, но дают разный опыт и разный уровень контроля. Подробности читайте в нашей статье:

