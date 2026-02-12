В КГГА объяснили, для чего делают ремонт дорог зимой
В зимний период для оперативной ликвидации аварийности дорожного покрытия используют технологию ремонта прохладным асфальтобетоном. Такой метод позволяет быстро устранять повреждения даже при низких температурах, в частности те, что возникают вследствие температурных колебаний.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на «Киевавтодор».
С начала года специалисты ликвидировали около 3,5 тыс. кв. м разрушений дорожного покрытия. Почти половину восстановили благодаря холодному асфальтобетону. В настоящее время такие работы проводят во всех районах столицы.
Основная задача таких работ
Холодный асфальт — это специальная ремонтная смесь, которая может применяться при низких температурах, во влажную погоду и даже во время снегопада. Такой ремонт не капитальный и используется как временное решение до благоприятных погодных условий, когда возможен полноценный ремонт горячими асфальтобетонными смесями.
Таким образом, Киевавтодор стремится быстро устранить аварийные ямы, уменьшить риск повреждения транспорта и обеспечить безопасное движение до проведения плановых ремонтов в теплый период.
В Киевавтодоре отмечают, что при благоприятных погодных условиях начнут работы по текущему и капитальному ремонту и реконструкции улично-дорожной сети столицы.
Поделиться новостью
Также по теме
В КГГА объяснили, для чего делают ремонт дорог зимой
За год «рыбные» аукционы принесли государству 52 млн грн
После закрытия ФЛП обязательства по ЕСВ остаются: что нужно знать
США сократили поддержку Украины на 99%
Швейцария одобрила пакет энергетической помощи Украине на 35 млн долларов
Европарламент одобрил кредит для Украины на 90 млрд евро: на что пойдут деньги