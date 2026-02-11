Швейцария одобрила пакет энергетической помощи Украине на 35 млн долларов Сегодня 15:24 — Казна и Политика

Швейцария одобрила пакет энергетической помощи Украине на 35 млн долларов

Федеральный совет Швейцарии 11 февраля утвердил энергетическую помощь Украине на сумму до 32 миллионов швейцарских франков (более 35 млн долларов США).

Об этом сообщила пресс-служба правительства Швейцарии, передает Укринформ.

Как отмечается, Федеральный совет в ближайшие недели поставит в Украину мощные генераторы и электромодули.

Пакет помощи, утвержденный Федеральным советом по запросу украинского правительства, будет использован для закупки, поставки и установки 18 электромодулей, работающих на природном газе, а также вспомогательного оборудования и расходных материалов. Электромодули будут подключены к предприятиям централизованного теплоснабжения в четырех крупных городах, которые особо пострадали от энергетического кризиса.

Швейцарские компании также отправят около 80 дизельных генераторов разной мощности. Часть этих генераторов будет поставлена ​​Министерству развития общин и территорий Украины, которое распределит их по приоритетности. Дополнительные генераторы и мобильные обогреватели будут предоставлены ГСЧС.

Поставка помощи будет осуществляться в ближайшие недели под руководством делегата Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины.

Гуманитарная энергетическая чрезвычайная помощь, предоставленная швейцарским частным сектором, является частью программы сотрудничества Швейцарии с Украиной на 2025−2028 годы. С февраля 2022 года Швейцария выделила 900 млн швейцарских франков на международное сотрудничество в Украине и соседних странах.

Укрінформ

