Швейцария одобрила пакет энергетической помощи Украине на 35 млн долларов

Казна и Политика
14
Федеральный совет Швейцарии 11 февраля утвердил энергетическую помощь Украине на сумму до 32 миллионов швейцарских франков (более 35 млн долларов США).
Об этом сообщила пресс-служба правительства Швейцарии, передает Укринформ.
Как отмечается, Федеральный совет в ближайшие недели поставит в Украину мощные генераторы и электромодули.
Пакет помощи, утвержденный Федеральным советом по запросу украинского правительства, будет использован для закупки, поставки и установки 18 электромодулей, работающих на природном газе, а также вспомогательного оборудования и расходных материалов. Электромодули будут подключены к предприятиям централизованного теплоснабжения в четырех крупных городах, которые особо пострадали от энергетического кризиса.
Швейцарские компании также отправят около 80 дизельных генераторов разной мощности. Часть этих генераторов будет поставлена ​​Министерству развития общин и территорий Украины, которое распределит их по приоритетности. Дополнительные генераторы и мобильные обогреватели будут предоставлены ГСЧС.
Поставка помощи будет осуществляться в ближайшие недели под руководством делегата Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины.
Гуманитарная энергетическая чрезвычайная помощь, предоставленная швейцарским частным сектором, является частью программы сотрудничества Швейцарии с Украиной на 2025−2028 годы. С февраля 2022 года Швейцария выделила 900 млн швейцарских франков на международное сотрудничество в Украине и соседних странах.
По материалам:
Укрінформ
