США сократили поддержку Украины на 99%

В 2025 году военная помощь Украине от европейских стран выросла на 67%, а финансовая и гуманитарная — на 59% по сравнению со средними показателями 2022−2024 годов. Это позволило общему объему международной поддержки остаться относительно стабильным, несмотря на значительное сокращение помощи со стороны США.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Ukraine Support Tracker и аналитика Kiel Policy Brief Кильского института мировой экономики.

США почти прекратили поддержку

По данным исследования, в 2025 году помощь США снизилась на 99% по сравнению со средним уровнем предыдущих лет.
Если в 2022—2024 годах Вашингтон ежегодно предоставлял в среднем 17,3 млрд евро военной и 13,3 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, то в 2025-м был зафиксирован только один военный пакет на 0,4 млрд евро и никаких новых финансовых или гуманитарных обязательств.

ЕС усилил роль в финансировании

Основным драйвером поддержки стали европейские доноры. Если в 2022 году на них приходилось около 50% финансовой и гуманитарной помощи от Европы, то в 2025 году уже 89%.
Ключевые инструменты:
  • Ukraine Facility — 34,5 млрд евро до конца 2025 года;
  • кредитный механизм ERA — 18,1 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов;
  • Ukraine Support Loan — 90 млрд евро, из которых 30 млрд дополняют Ukraine Facility.

Кто больше всего помогает в военной сфере

Крупнейшими донорами в 2025 году стали:
  • Германия — 9 млрд евро;
  • Великобритания — 5,4 млрд евро;
  • Швеция — 3,7 млрд евро;
  • Норвегия — 3,6 млрд евро;
  • Дания — 2,6 млрд евро.
Норвегия, Дания и Швеция направили на военную помощь более 0,6% своего ВВП.
Регионально структура изменилась:
  • доля Восточной Европы упала с 17% (2022 г.) до 2% (2025 г.);
  • Южной Европы — с 7% до 3%;
  • Северная Европа выросла до 36%;
  • Западная Европа обеспечила 62% военных ассигнований.
Основным драйвером поддержки стали европейские доноры.
Новые механизмы и закупки

Важным инструментом замещения американских поставок стал механизм НАТО PURL. В 2025 году 24 донора направили через него не менее 3,7 млрд евро на закупку вооружения со складов США. Через этот механизм было профинансировано около 75% ракет для Patriot и почти 90% ракет других систем ПВО.
Кроме того, растет доля закупок непосредственно в украинской оборонной промышленности. Если в конце 2024 года такие контракты составляли 4% общего объема закупочной военной помощи, то в первой половине 2025 года — 12%, а во второй — уже 22%. До конца 2025 года, по меньшей мере, 11 стран финансировали закупки с участием украинских производителей.
В отчете отмечается, что в 2026 году ожидается дальнейший рост этого направления, в частности, в рамках нового фонда Ukraine Support Fund ЕС объемом 90 млрд евро, из которых 60 млрд предусмотрено в поддержку украинской оборонной индустрии.
