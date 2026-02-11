0 800 307 555
Банки заблокировали более 80 тысяч клиентов из-за схем «дропов»

Казна и Политика
105
В январе-ноябре 2025 года были выявлены риски уклонения от налогообложения из-за дробления бизнеса на сумму 4,8 млрд грн
В январе-ноябре 2025 года были выявлены риски уклонения от налогообложения из-за дробления бизнеса на сумму 4,8 млрд грн
Украинский банковский сектор ужесточает борьбу с теневыми финансовыми операциями. В рамках мер по противодействию отмыванию средств банки прекратили обслуживание более 80 тыс. клиентов, идентифицируемых в качестве участников сетей «дропов».
Об этом сообщила народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк по итогам встречи с представителями бизнеса и налоговых органов.
В мероприятии также приняли участие глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух и народный депутат, член профильного комитета Ярослав Железняк.

Схемы дробления бизнеса и ФЛП

Одной из ключевых тем обсуждения стало использование схем дробления и оформления деятельности через сети физических лиц-предпринимателей.
По данным Бюро экономической безопасности, в январе-ноябре 2025 года были выявлены риски уклонения от налогообложения из-за дробления бизнеса на сумму 4,8 млрд. грн. В частности:
  • крупные торговые сети использовали десятки и сотни ФЛП для минимизации налоговой нагрузки;
  • после вмешательства контролирующих органов отдельные компании переходят на общую систему налогообложения и официальное трудоустройство работников;
  • банки разорвали отношения с более чем 80 тыс. клиентов, связанных со схемами использования «дропов».
По информации депутата, финансовый мониторинг стал одним из ключевых механизмов противодействия теневым операциям. Банки, Национальный банк, Бюро экономической безопасности и Государственная налоговая служба координируют работу по выявлению связанных лиц, подозрительных транзакций и новых схем злоупотреблений.
В то же время в ГНС развивают сервисный подход к работе с налогоплательщиками. Среди приоритетов:
  • расширение сервисной модели обслуживания;
  • регулярный диалог с крупныим бизнесом;
  • введение превентивного подхода к рискам дробления бизнеса.
«Именно превенция, а не только репрессия, является ключом к честным правилам игры. Крупный бизнес должен понимать риски и работать прозрачно еще до того, как возникают нарушения», — подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Дальнейшие шаги

Среди стратегических направлений детенизации — интеграция Украины в европейскую платежную зону SEPA, создание реестра банковских счетов, усиление финансового мониторинга и внедрение новых стандартов прозрачности.
По словам Василевской-Смаглюк, детенизация экономики является общей ответственностью государства, бизнеса и общества.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по словам народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в Украине увеличивается количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей. В то же время увеличение количества зарегистрированных ФЛП не является показателем улучшения экономической ситуации. Этот показатель не свидетельствует об активизации или ослаблении экономических процессов в стране.
«Ритейл, рестораны, гостиницы и другие сферы — видим, как крупные компании искусственно регистрируют десятки „предпринимателей“, чтобы платить меньше в государственный бюджет. Даже во время войны, когда едва ли не каждая копейка идет на армию», — заявлял Гетманцев.
В октябре прошлого года в Верховную Раду подали законопроект по созданию «реестра дропов». Среди ключевых норм инициативы создания Нацбанком реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю. В проекте также предусмотрено:
  • банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в реестр выявленных дропов и предприятия, применявшие мискодинг;
  • к лицам из реестра НБУ сможет применять лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (для физических лиц);
  • банки и другие платежные учреждения обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в реестре.
Как поясняла ранее руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух, налоговой службе не потребуется постоянный мониторинг состояния банковского счета всех граждан Украины. Открытие налоговикам доступа к банковской тайне необходимо для проверки рисковых физлиц. Если ГНС получит доступ к банковской тайне, налоговики также смогут отслеживать взаимосвязанных лиц, через которых с помощью ФЛП происходит схема дробления бизнеса.
По материалам:
Finance.ua
ФЛПБизнесМошенничествоФинансовый мониторингБанки Украины
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
