За год «рыбные» аукционы принесли государству 52 млн грн Сегодня 05:50 — Казна и Политика

Введение электронных аукционов на промышленный лов рыбы обеспечило существенный рост бюджетных поступлений: если в 2021 году от реализации лотов государство получило 15,4 млн грн, то в 2025-м — уже 52,3 млн грн.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

«Полноценное введение электронных аукционов в системе Прозорро. Продажи, что обеспечило существенный рост бюджетных поступлений», — говорится в сообщении.

Если в 2021 году от реализации лотов государство получило 15,4 млн грн, то в 2025 году — уже 52,3 млн грн. Из этой суммы 11,1 млн грн направлено в специально созданный фонд для финансирования мероприятий по зарыблению водоемов, что позволяет объединить прозрачное распределение ресурса с его воспроизводством.

В течение года проведено 599 аукционов и заключено 189 договоров по 260 лотам. Самый высокий уровень реализации лотов зафиксирован на Кременчугском и Каневском водохранилищах, в низовьях Днестра и Днестровском лимане, а также на Дунае.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, электронные аукционы — это уже не просто инструмент прозрачности, а полноценный механизм развития отрасли.

«За четыре года мы имеем более чем троекратный рост поступлений. И принципиально важно, что более 11 млн грн направлено именно на зарыбление и восстановление ресурсной базы. То есть цифровизация напрямую конвертируется в воспроизводство водных биоресурсов и долгосрочное постоянство отрасли», — отметил он.

Положительная динамика также сохраняется и в производстве: в 2025 году отлов водных биоресурсов составил более 11,4 тыс. тонн, а объем продукции аквакультуры — более 16 тыс. тонн, преимущественно в ставках. В отрасли работает около 6,5 тыс. человек, что свидетельствует о сохранении производственного потенциала.

Кроме того, в 2025 году обеспечено вселение почти 11 млн. экземпляров водных биоресурсов, в том числе за счет средств от электронных аукционов. Дополнительно проведено зарыбление объемом 50 тонн (карп, толстолоб, белый амур) в Днестровском лимане, Кременчугском и Каневском водохранилищах.

