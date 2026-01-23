«Обрий» в «Дии»: правительство запускает цифровую систему трудоустройства
Кабинет Министров Украины начал экспериментальный проект по цифровизации процессов трудоустройства через Единую информационно-аналитическую систему «Обрий». Единая цифровая система заработает в октябре 2026 года. Проект рассчитан на два года.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Единая цифровая среда для рынка труда
Проект предусматривает создание единой цифровой среды, в рамках которой работодатели и трудоспособные лица смогут осуществлять онлайн все ключевые этапы трудовых отношений. В частности, это:
- поиск работы;
- подбор персонала;
- заключение и прекращение трудового договора;
- ведение личного дела работника.
Все этапы трудовых отношений будут цифровизированы и будут реализовываться через портал и мобильное приложение «Дия».
Каждое трудоспособное лицо получит собственный цифровой профиль «Обрий» ID, который будет содержать информацию о квалификациях и навыках в соответствии с европейскими стандартами ESCO.
Искусственный интеллект будет помогать с подбором вакансий
Пользователи получат доступ к вакансиям, предложенным системой, в частности с использованием инструментов искусственного интеллекта. Список предложений будет формироваться по уровню соответствия требованиям конкретной вакансии — от полной совместимости до 51%.
В случае более низкого уровня соответствия система будет определять квалификации, требующие развития, и будет предлагать соответствующие учебные программы.
Через «Обрий» ID граждане смогут отправлять отклик на вакансии, передавать информацию о себе работодателям, а также подписывать электронные кадровые документы.
Возможности для работодателей
Работодатели получат инструменты для управления учетными данными, обработки перечня трудоспособных лиц и кандидатов, сформированных системой по уровню соответствия опыта и квалификации требованиям вакансий.
Также работодатели могут приглашать кандидатов на собеседования и вести кадровые процессы в электронном формате. Ожидается, что это позволит быстрее находить специалистов, а работникам выбирать релевантные предложения работы.
Учет кадрового потенциала
Единая цифровая система предполагает создание реестров трудоспособных лиц и рабочих мест. Участники экспериментального проекта получат доступ к аналитическим инструментам для мониторинга состояния и тенденций рынка труда, спроса и предложения рабочей силы.
Система будет формировать интерактивные отчеты, в том числе с возможностью анализа данных в динамике.
Экспериментальный проект предполагает добровольное участие как для работодателей, так и работников. Это позволит постепенно внедрять цифровые инструменты и адаптировать их к реальным потребностям рынка труда.
