Декларирование операций с недвижимостью: какие налоги нужно уплатить Сегодня 21:00 — Личные финансы

Декларирование операций с недвижимостью: какие налоги нужно уплатить

В Налоговой напомнили особенности декларирования разных видов доходов. Своевременное предоставление декларации — это не только исполнение налоговой обязанности, но и возможность упорядочить собственные финансовые вопросы.

Доходы от операций с недвижимостью

Когда возникает обязанность декларирования, в каких случаях нужно платить налоги и на что следует обратить внимание плательщикам.

Ранее мы писали, что дарение и наследование недвижимости всегда были популярными способами передачи имущества в Украине. Однако получение жилья или земельного участка от родственников или других лиц нередко сопровождается налоговыми обязательствами. Рассказываем, какие налоги нужно уплатить при дарении недвижимости.

С января 2025 года военный сбор для физических лиц составляет 5% (ранее 1,5%). Он применяется ко всем доходам, включая прибыль от продажи недвижимости, ее аренду, дарение и наследование.

Исключения для близких родственников

Налог на доходы физических лиц и военный сбор не взимаются, если недвижимость наследуется или дарится от близких родственников первой и второй линии родства.

В этих случаях дополнительные расходы ограничиваются только нотариальными услугами.

Напомним, по общему правилу расторгнуть договор дарения квартиры в одностороннем порядке нельзя.

«Необходимо понимать последствия такого шага: как только договор подписан, даритель теряет право на имущество», — объясняет юрист Куревой.

Однако есть исключения. Если одна из сторон или третье лицо может доказать нарушение закона, моральных или материальных интересов, договор может быть расторгнут или признан недействительным.

Справка Finance.ua:

Юридически право распоряжаться имуществом (продать, заложить в банк или передать по наследству) возникает именно с момента регистрации в Государственном реестре. Обычно процедура занимает до 5 рабочих дней. Это норма, прописанная в статье 19 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений»,

Если сделка срочная и ждать пять дней нет возможности, закон разрешает официально «купить» время. В таком случае вы платите повышенный административный сбор, а регистратор рассматривает ваше заявление вне очереди.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.