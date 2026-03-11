0 800 307 555
Зарплаты, вакансии и спрос: как изменился рынок труда с довоенного января 2022

Личные финансы
45
Зарплаты выросли почти вдвое за четыре года
Если сравнивать январь 2026 года с январем 2022-го, то медианная заработная плата в Украине выросла почти на 94%.
Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Работа.

Самые оплачиваемые профессии: 2026 vs 2022

В пятерку наиболее оплачиваемых вакансий и категорий в 2026 году вошли:
  • брокер (сфера недвижимости) — медианная зарплата 112,5 тыс. грн, увеличение на 72% с января 2022;
  • вакансии в категории «Служба в Силах обороны» — медианная зарплата 70,6 тыс. грн;
  • фасадщик — 65 тыс. грн, +86%;
  • штукатур — 62,8 тыс. грн., +128%;
  • каменщик — 55 тыс. грн, +57%.
В январе 2022 года перечень наиболее оплачиваемых профессий несколько отличался. Самую высокую медианную зарплату, как и в январе 2026 года, получали брокеры по недвижимости — 65,5 тыс. грн. В топ также входили каменщики и фасадщики (35 тыс. грн), вакансии работы за границей, в частности упаковщики (35 тыс. грн), а также дальнобойщики (31,5 тыс. грн).

Самые популярные вакансии среди соискателей

В январе 2026 года наибольшее количество откликов на предложения работы среди искателей было на вакансии копирайтера, SMM-менеджера, контент-менеджера, оператора чата, менеджера по работе с клиентами и менеджера интернет-магазина.
Для сравнения, в январе 2022 года перечень вакансий, которые собирали больше всего откликов от искателей, существенно отличался. Тогда в топ входили вакансии оператора чата, плиточника, разнорабочего, промоутера и упаковщика. Так, в 2026 году интерес искателей работы заметно смещается в сторону вакансий в сфере коммуникаций и онлайн-торговли, которые часто предусматривают дистанционный формат работы или более гибкий график.

Специалисты каких профессий больше всего требуются работодателям

В 2026 году наибольшее количество предложений от работодателей наблюдалось среди вакансий рабочих специальностей в категории «Прочее», где было 8 948 объявлений. Далее в список самых востребованных вакансий в январе 2026 года попали:
  • продавец — 8566 объявлений, что на 4,3% больше, чем в январе 2022 года;
  • водитель — 7069 объявлений, что на 30% больше, чем в январе 2022 года;
  • служба в Силах обороны — 6 446 объявлений;
  • грузчик — 4050 объявлений, что на 276% больше, чем в январе 2022 года.
Для сравнения, в январе 2022 года наибольшее количество предложений от работодателей также было на вакансии продавцов — 8 216 объявлений и водителей — 5 442 объявления. В список самых востребованных входили вакансии для студентов в категории «Начало карьеры» (3 215 объявлений), сфере клининга и домашнего персонала (2080 объявлений), а также вакансии таксистов (2054 объявления).
По данным платформы, за четыре года структура рынка труда отчасти изменилась. Среди наиболее оплачиваемых вакансий, как и в довоенном январе 2022 года, остались профессии из сферы строительства — в частности, фасадщики и каменщики. В январе 2026 года в перечень добавилась новая категория — служба в Силах обороны, которая теперь входит в число высокооплачиваемых.
Также изменились и предпочтения соискателей работы. Если в 2022 году среди самых популярных были преимущественно рабочие специальности, то сейчас интерес чаще смещается к вакансиям, предусматривающим более гибкий график или возможность дистанционной работы — в частности, в сфере коммуникаций и онлайн-торговли.
В то же время, структура спроса со стороны работодателей осталась относительно стабильной: больше всего вакансий по-прежнему приходится на розничную торговлю и логистику, где среди самых востребованных позиций остаются продавцы и водители. При этом в число вакансий с наибольшим количеством предложений добавились грузчики и служба в Силах обороны.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems