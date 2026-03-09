Могут ли уменьшить зарплату из-за воздушных тревог — объяснение адвоката Сегодня 09:02 — Личные финансы

Невыполнение плана из-за тревоги не может быть основанием для наказания

Воздушные тревоги стали частью рабочей реальности в Украине. Остановленные совещания, прерванные производственные процессы и вынужденные перерывы в работе влияют на выполнение планов и дедлайнов. В таких условиях возникает вопрос, кто несет ответственность за снижение рабочих показателей — работник или работодатель.

Разъяснение по этому поводу предоставил адвокат АО «ЮФ „Онопенко и партнеры“» Александр Таран, передает budni.robota.ua.

Считается ли время пребывания в укрытии рабочим

Во время воздушной тревоги работники должны пройти в укрытие, ведь в данный момент условия труда перестают быть безопасными. КЗоТ определяет, что простой — это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

За время простоя, возникшего из-за производственной ситуации, опасной для жизни или здоровья работника, других лиц или окружающей природной среды, и произошло не по его вине, за работником сохраняется средний заработок. При этом время простоя, который произошел по вине работника, оплате не подлежит.

Если пребывание в укрытии обусловлено необходимостью предотвращения опасности для жизни работника, то время пребывания в укрытии, так и время на дорогу до него и обратно считаются простоем не по вине работника. Такой период включается в рабочее время и подлежит оплате.

В то же время, если пребывание работника в укрытии не обусловлено реальной угрозой или соответствующими обстоятельствами, оно может расцениваться как отсутствие на работе без уважительных причин.

Относятся ли воздушные тревоги к форс-мажорным обстоятельствам в трудовых отношениях

Форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) признаются чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, объективно исключающие выполнение обязательств, предусмотренных договором (контрактом, соглашением и т. д. ), как и обязанностей, определенных законодательными и другими нормативно-правовыми актами. К таким обстоятельствам относятся вооруженный конфликт или серьезная угроза его возникновения, в том числе вражеские атаки, военные действия и т. д.

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании трудового договора, устанавливающего их взаимные права и обязанности.

С учетом этого, а также ввиду того, что воздушные тревоги обусловлены вооруженной агрессией рф против Украины, в частности вражескими атаками и военными действиями, которые являются чрезвычайными и неотвратимыми обстоятельствами, объективно исключающими выполнение обязательств по трудовым договорам, такие обстоятельства могут быть отнесены к форс-мажорным.

Может ли работодатель требовать выполнения плана без учета времени тревог

Нет. Нормы труда рассчитываются с учетом обычных и безопасных условий работы. Во время воздушной тревоги условия не безопасны, поэтому требовать выполнения плана при отсутствии нормальных условий труда неправомерно.

Дистанционная работа подразумевает, что работник самостоятельно организует свое рабочее время.

Если тревога объявлена ​​в период, когда дистанционный работник выполняет работу, то время пребывания в укрытии также считается простоем и подлежит оплате.

Может ли работодатель уменьшить зарплату или премию из-за снижения показателей, вызванных тревогами

Заработная плата

Если это простой не по вине работника — сохраняется средний заработок. Если показатели снизились не по вине работника — оплата производится за фактически выполненную работу, но не менее 2/3 оклада.

Премия

Здесь все зависит от ее вида:

если премия зависит от выполнения показателей — ее могут снизить или не выплатить;

если это поощрительная выплата по внутреннему положению — все определяется правилами компании.

Итак, воздушная тревога — это обстоятельство, не зависящее от работника. Время пребывания в укрытии во время реальной угрозы простое и должно оплачиваться. Невыполнение плана из-за тревог не может быть основанием для наказания.

