Повысят ли пенсии работающим пенсионерам: в ПФУ ответили, кому ждать повышения

Индексация проводится независимо от того, работает пенсионер

В начале марта 2026 года в Украине произошла ежегодная индексация пенсий. В Пенсионном фонде Украины в ответе на запрос УНИАН объяснили, как проходит индексация, кого она касается и нужно ли подавать заявление для пересчета.

Как произошла индексация пенсий в 2026 году

В Пенсионном фонде напомнили, что индексация пенсий производится ежегодно с 1 марта. При пересчете учитывается рост средней заработной платы в стране, с которой уплачивались страховые взносы. Именно этот показатель оказывает влияние на размер пенсионных выплат.

Размер и порядок повышения определяет Кабинет Министров Украины с учетом финансовых возможностей бюджета Пенсионного фонда.

«25 февраля 2026 года правительство приняло постановление № 236, регулирующее индексацию пенсий и страховых выплат с 1 марта 2026 года. Согласно ей, средняя зарплата, которая учитывается для исчисления пенсии, увеличивается на коэффициент 1,121», — сообщили в Пенсионном фонде.

Размер повышения определяется индивидуально для каждого пенсионера, однако установлены ограничения по размеру доплаты:

минимальная надбавка — 100 грн;

максимальная — 2 595 грн.

Перерасчет распространяется на все пенсии, назначенные до 31 декабря 2025 года включительно.

Перерасчет пенсий производится автоматически. Пенсионерам не нужно подавать заявления или обращаться в Пенсионный фонд для получения повышения.

Кто не получит индексацию

Индексация не касается граждан, которым пенсия была назначена в 2026 году. Для них перерасчет выплат будет произведен во время следующей индексации.

В марте также прошла индексация пенсий по инвалидности 2026. Этот процесс также прошел автоматически. Размер выплат зависит от группы и от статуса лица — гражданское оно или военное. Так что пенсия по инвалидности может очень отличаться у разных людей.

Будет ли индексация пенсий работающим пенсионерам

В Пенсионном фонде подчеркнули, что индексация проводится независимо от того, работает ли пенсионер.

Следовательно, работающие пенсионеры также получили повышение выплат в рамках индексации.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , как производится расчет индексации пенсии. Показатель средней зарплаты, используемый для расчета пенсии, ежегодно повышается. Его увеличивают по специальной формуле: берут 50% роста цен за прошлый год и 50% роста средней зарплаты в Украине за последние три года (по сравнению с предыдущими тремя годами).

Формула определения такого коэффициента индексации определена постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2019 № 124:К = (РПЦ + РC3) x 50% /100% +1, где:

РПЦ — показатель роста потребительских цен за предыдущий год (в процентах);

РСЗ — показатель роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии (в процентах).

По данным Государственной службы статистики Украины, показатель роста потребительских цен (РПЦ) за 2025 год (декабрь 2025 года по декабрь 2024 года) составляет 8,0%.

Показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за 2023−2025 годы составляет 17 482,87 грн, за 2022−2024 годы — 15 057,09 грн, показатель роста средней заработной платы (1C3 482,87 грн/15 057,09 грн) х 100% - 100%). Поэтому коэффициент индексации в 2026 году составляет: К=(8,0%+16,11%) x 50%/100%+1= 1,121.

