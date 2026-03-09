0 800 307 555
Сколько зарабатывают разработчики в Украине

Зарплаты разработчиков, нанимаемых через платформу Djinni в течение трех зимних месяцев, оставались относительно стабильными в большинстве категорий опыта.
Об этом свидетельствуют статистические данные Djinni.
Вместе с тем рынок демонстрирует положительную тенденцию: этой зимой количество наемных разработчиков почти во всех категориях опыта было выше, чем в прошлом году.

Какие зарплаты предлагали разработчикам

По данным Djinni, уровень оплаты зависел от опыта кандидатов:
  • без опыта — $500;
  • 1 год опыта — $700, что больше, чем в прошлом году;
  • 2 года опыта — $1450, почти на уровне прошлой зимы;
  • 3−4 года опыта — $2200, где сохраняется тенденция к снижению;
  • 5−6 лет опыта — $3500, что на $500 меньше;
  • 7+ лет опыта — $4500, примерно на уровне прошлого года.
Таким образом, наиболее заметное снижение наблюдается в категории специалистов с 5−6 годами опыта, в то время как зарплаты начинающих и старших специалистов остаются стабильными.
Ранее мы сообщали, что по данным Dou, несмотря на незначительные колебания за последние несколько лет, зарплаты разработчиков в целом остаются стабильными. В декабре 2025 года медианная зарплата составляла $3450 — это на $50 больше, чем полгода назад.
Интересно, что статистика свидетельствует, что наиболее заметное повышение наблюдается в:
  • Черкассах — с $3000 до $3700,
  • Ужгороде — с $2500 до $3250,
  • Луцке — с $2300 до $3050,
  • Полтаве — с $2500 до $3050,
  • Ровно — с $2500 до $3000.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
