Сколько зарабатывают разработчики в Украине
Зарплаты разработчиков, нанимаемых через платформу Djinni в течение трех зимних месяцев, оставались относительно стабильными в большинстве категорий опыта.
Об этом свидетельствуют статистические данные Djinni.
Вместе с тем рынок демонстрирует положительную тенденцию: этой зимой количество наемных разработчиков почти во всех категориях опыта было выше, чем в прошлом году.
Какие зарплаты предлагали разработчикам
По данным Djinni, уровень оплаты зависел от опыта кандидатов:
- без опыта — $500;
- 1 год опыта — $700, что больше, чем в прошлом году;
- 2 года опыта — $1450, почти на уровне прошлой зимы;
- 3−4 года опыта — $2200, где сохраняется тенденция к снижению;
- 5−6 лет опыта — $3500, что на $500 меньше;
- 7+ лет опыта — $4500, примерно на уровне прошлого года.
Таким образом, наиболее заметное снижение наблюдается в категории специалистов с 5−6 годами опыта, в то время как зарплаты начинающих и старших специалистов остаются стабильными.
Ранее мы сообщали, что по данным Dou, несмотря на незначительные колебания за последние несколько лет, зарплаты разработчиков в целом остаются стабильными. В декабре 2025 года медианная зарплата составляла $3450 — это на $50 больше, чем полгода назад.
Интересно, что статистика свидетельствует, что наиболее заметное повышение наблюдается в:
- Черкассах — с $3000 до $3700,
- Ужгороде — с $2500 до $3250,
- Луцке — с $2300 до $3050,
- Полтаве — с $2500 до $3050,
- Ровно — с $2500 до $3000.
Поделиться новостью
Также по теме
Как получить налоговую социальную льготу
Могут ли уменьшить зарплату из-за воздушных тревог — объяснение адвоката
Сколько зарабатывают разработчики в Украине
Как оформить электронное пенсионное удостоверение: пошаговая инструкция
Что будет с депозитом, если банк обанкротится
Налоговую декларацию можно подать онлайн за несколько минут: как это сделать