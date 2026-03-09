Сколько зарабатывают разработчики в Украине Сегодня 08:02 — Личные финансы

Разработчик в ІТ

Зарплаты разработчиков, нанимаемых через платформу Djinni в течение трех зимних месяцев, оставались относительно стабильными в большинстве категорий опыта.

Об этом свидетельствуют статистические данные Djinni.

Вместе с тем рынок демонстрирует положительную тенденцию: этой зимой количество наемных разработчиков почти во всех категориях опыта было выше, чем в прошлом году.

Какие зарплаты предлагали разработчикам

По данным Djinni, уровень оплаты зависел от опыта кандидатов:

без опыта — $500;

1 год опыта — $700, что больше, чем в прошлом году;

2 года опыта — $1450, почти на уровне прошлой зимы;

3−4 года опыта — $2200, где сохраняется тенденция к снижению;

5−6 лет опыта — $3500, что на $500 меньше;

7+ лет опыта — $4500, примерно на уровне прошлого года.

Таким образом, наиболее заметное снижение наблюдается в категории специалистов с 5−6 годами опыта, в то время как зарплаты начинающих и старших специалистов остаются стабильными.

Ранее мы сообщали , что по данным Dou, несмотря на незначительные колебания за последние несколько лет, зарплаты разработчиков в целом остаются стабильными. В декабре 2025 года медианная зарплата составляла $3450 — это на $50 больше, чем полгода назад.

Интересно, что статистика свидетельствует, что наиболее заметное повышение наблюдается в:

Черкассах — с $3000 до $3700,

Ужгороде — с $2500 до $3250,

Луцке — с $2300 до $3050,

Полтаве — с $2500 до $3050,

Ровно — с $2500 до $3000.

