Как оформить электронное пенсионное удостоверение: пошаговая инструкция
Пенсионеры могут сформировать на веб-портале или в сервисном центре ПФУ электронное пенсионное удостоверение, которое будет отображаться только в мобильном приложении «Дія».
Как получить электронное пенсионное удостоверение, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.
Какие документы нужны для оформления е-пенсионного удостоверения
Перед подачей заявки на оформление электронного пенсионного удостоверения необходимо предварительно подготовить сканированные копии следующих документов:
- справки о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (РНУКНП);
- паспорта гражданина Украины;
- цветной фотографии, сделанной за последние 6 месяцев размером 3*2,5 см (размер лица должен составлять не менее 70−80% фотографии);
- физической подписи черным цветом (в формате jpg).
Как сформировать е-пенсионное удостоверение через веб-портал
Специалисты отмечают, сформировать электронное пенсионное удостоверение можно как самостоятельно (через веб-портал Пенсионного фонда Украины), так и обратившись в ближайший сервисный центр Фонда.
Чтобы заказать е-пенсионное удостоверение самостоятельно, сначала необходимо войти на веб-портал ПФУ и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
В личном кабинете на панели слева в разделе «О пенсионном обеспечении» следует выбрать пункт «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».
В следующем поле выберите опцию «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме».
В новом окне появится инструкция, с которой следует внимательно ознакомиться, после чего нажать кнопку «Продолжить».
Следующий шаг — заполнение онлайн-заявления: нужно внести необходимые данные о себе как получателя пенсии.
После этого к форме необходимо прикрепить подготовленные заранее скан-копии документов и нажать «Сформировать заявление».
Проверьте данные сформированного заявления и отправьте их в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку Подписать и отправить в ПФУ.
Просмотреть статус рассмотрения заявки можно в своем кабинете в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».
После успешного рассмотрения обращения электронное пенсионное удостоверение появится в мобильном приложении «Дія». Документ, віданный по возрасту, добавляется автоматически.
Если удостоверение оформлено из-за инвалидности, потери кормильца или по выслуге лет, его нужно добавить вручную — в приложении следует перейти в раздел документов, нажать «Добавить документ» и выбрать «Пенсионное удостоверение».
