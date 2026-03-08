0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как оформить электронное пенсионное удостоверение: пошаговая инструкция

Личные финансы
4
Формирование е-пенсионного удостоверения на веб-портале электронных услуг
Формирование е-пенсионного удостоверения на веб-портале электронных услуг
Пенсионеры могут сформировать на веб-портале или в сервисном центре ПФУ электронное пенсионное удостоверение, которое будет отображаться только в мобильном приложении «Дія».
Как получить электронное пенсионное удостоверение, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

Какие документы нужны для оформления е-пенсионного удостоверения

Перед подачей заявки на оформление электронного пенсионного удостоверения необходимо предварительно подготовить сканированные копии следующих документов:
  • справки о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (РНУКНП);
  • паспорта гражданина Украины;
  • цветной фотографии, сделанной за последние 6 месяцев размером 3*2,5 см (размер лица должен составлять не менее 70−80% фотографии);
  • физической подписи черным цветом (в формате jpg).

Как сформировать е-пенсионное удостоверение через веб-портал

Специалисты отмечают, сформировать электронное пенсионное удостоверение можно как самостоятельно (через веб-портал Пенсионного фонда Украины), так и обратившись в ближайший сервисный центр Фонда.
Чтобы заказать е-пенсионное удостоверение самостоятельно, сначала необходимо войти на веб-портал ПФУ и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Войдите на веб-портал ПФУ и авторизуйтесь
Войдите на веб-портал ПФУ и авторизуйтесь, Фото: ПФУ
В личном кабинете на панели слева в разделе «О пенсионном обеспечении» следует выбрать пункт «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».
Выберите пункт «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения»
Выберите пункт «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения», Фото: ПФУ
В следующем поле выберите опцию «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме».
Выберите опцию «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме»
Выберите опцию «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме», Фото: ПФУ
В новом окне появится инструкция, с которой следует внимательно ознакомиться, после чего нажать кнопку «Продолжить».
В новом окне появится инструкция
В новом окне появится инструкция, Фото: ПФУ
Следующий шаг — заполнение онлайн-заявления: нужно внести необходимые данные о себе как получателя пенсии.
Заполните онлайн-форму
Заполните онлайн-форму, Фото: ПФУ
После этого к форме необходимо прикрепить подготовленные заранее скан-копии документов и нажать «Сформировать заявление».
Добавьте скан-копии документов
Добавьте скан-копии документов, Фото: ПФУ
Проверьте данные сформированного заявления и отправьте их в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку Подписать и отправить в ПФУ.
Просмотреть статус рассмотрения заявки можно в своем кабинете в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».
Проверить статус обращения можно на портале ПФУ
Проверить статус обращения можно на портале ПФУ, Фото: ПФУ
После успешного рассмотрения обращения электронное пенсионное удостоверение появится в мобильном приложении «Дія». Документ, віданный по возрасту, добавляется автоматически.
Если удостоверение оформлено из-за инвалидности, потери кормильца или по выслуге лет, его нужно добавить вручную — в приложении следует перейти в раздел документов, нажать «Добавить документ» и выбрать «Пенсионное удостоверение».
По материалам:
Finance.ua
Пенсионер
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems