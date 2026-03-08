Как оформить электронное пенсионное удостоверение: пошаговая инструкция Сегодня 18:14 — Личные финансы

Формирование е-пенсионного удостоверения на веб-портале электронных услуг

Пенсионеры могут сформировать на веб-портале или в сервисном центре ПФУ электронное пенсионное удостоверение, которое будет отображаться только в мобильном приложении «Дія».

Как получить электронное пенсионное удостоверение, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

Какие документы нужны для оформления е-пенсионного удостоверения

Перед подачей заявки на оформление электронного пенсионного удостоверения необходимо предварительно подготовить сканированные копии следующих документов:

справки о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (РНУКНП);

паспорта гражданина Украины;

цветной фотографии, сделанной за последние 6 месяцев размером 3*2,5 см (размер лица должен составлять не менее 70−80% фотографии);

физической подписи черным цветом (в формате jpg).

Как сформировать е-пенсионное удостоверение через веб-портал

Специалисты отмечают, сформировать электронное пенсионное удостоверение можно как самостоятельно (через веб-портал Пенсионного фонда Украины), так и обратившись в ближайший сервисный центр Фонда.

Чтобы заказать е-пенсионное удостоверение самостоятельно, сначала необходимо войти на веб-портал ПФУ и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Войдите на веб-портал ПФУ и авторизуйтесь, Фото: ПФУ

В личном кабинете на панели слева в разделе «О пенсионном обеспечении» следует выбрать пункт «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Выберите пункт «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения», Фото: ПФУ

В следующем поле выберите опцию «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме».

Выберите опцию «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме», Фото: ПФУ

В новом окне появится инструкция, с которой следует внимательно ознакомиться, после чего нажать кнопку «Продолжить».

В новом окне появится инструкция, Фото: ПФУ

Следующий шаг — заполнение онлайн-заявления: нужно внести необходимые данные о себе как получателя пенсии.

Заполните онлайн-форму, Фото: ПФУ

После этого к форме необходимо прикрепить подготовленные заранее скан-копии документов и нажать «Сформировать заявление».

Добавьте скан-копии документов, Фото: ПФУ

Проверьте данные сформированного заявления и отправьте их в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку Подписать и отправить в ПФУ.

Просмотреть статус рассмотрения заявки можно в своем кабинете в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».

Проверить статус обращения можно на портале ПФУ, Фото: ПФУ

После успешного рассмотрения обращения электронное пенсионное удостоверение появится в мобильном приложении «Дія». Документ, віданный по возрасту, добавляется автоматически.

Если удостоверение оформлено из-за инвалидности, потери кормильца или по выслуге лет, его нужно добавить вручную — в приложении следует перейти в раздел документов, нажать «Добавить документ» и выбрать «Пенсионное удостоверение».

