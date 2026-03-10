Украинцев ждет работа до 70−75 лет — эксперт Сегодня 20:05 — Личные финансы

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский наметил основные вызовы демографической ситуации в Украине и возможные пути адаптации экономики к сокращению населения.

По словам Вышлинского, демографическая структура Украины уже давно не отвечает классической пирамиде населения. Она характеризуется значительной долей старших возрастов и резким сокращением количества детей и молодежи. Ситуацию осложняет высокая преждевременная смертность среди мужчин, еще больше усилившаяся во время полномасштабной войны.

По мнению эксперта, со временем Украина может столкнуться с резким дисбалансом, когда значительную часть населения будут составлять пожилые люди, в частности женщины.

Какие пути выхода

Первым возможным путем адаптации к демографическим изменениям Вышлинский называет активное внедрение автоматизации.

По его словам, украинский бизнес уже начинает реагировать на дефицит рабочей силы, устанавливая роботизированные линии на производствах и логистических центрах.

В качестве примера эксперт приводит промышленное растениеводство, где автоматизация позволяет производить больше продукции с меньшим количеством работников.

«Но здесь возникает вопрос инвестиций — без них переоснащение невозможно. Промышленное растениеводство — образец для нас: он все больше автоматизируется, и для получения тонны продукции нужно все меньше людей. Когда-то мы жаловались, что на селе не создаются рабочие места, а теперь это становится преимуществом — отрасли, где нужно меньше людей, будут более эффективными», — отметил эксперт.

Вторым направлением он называет пересмотр подходов к миграционной политике.

Вышлинский отмечает, что распространенное в обществе опасение конкуренции мигрантов за рабочие места не соответствует реальности, поскольку во многих секторах экономики уже наблюдается дефицит работников.

В то же время эксперт обращает внимание на сложность привлечения квалифицированных специалистов из-за риска безопасности, что может усилить конкуренцию за рабочую силу на международном рынке.

Третьим фактором адаптации может стать продление трудовой активности населения.

По оценке Вышлинского, в будущем значительная часть украинцев будет вынуждена работать до 70−75 лет, в частности, из-за ограниченных возможностей пенсионной системы и нехватки рабочей силы.

Тенденции среди украинских беженцев

Центр экономической стратегии также исследует миграционные тенденции среди украинских беженцев.

По словам Вышлинского, намерения вернуться в Украину постепенно уменьшаются с каждым годом.

«К сожалению, намерения возвращаться существенно уменьшаются с каждым годом. Это было ожидаемо по двум причинам. Во-первых, значительная часть тех, кто уехал в 2022-м, сделали это не из-за непосредственной опасности (как беженцы из Покровска), а оставили относительно безопасные города в поисках лучшей жизни. Они уже интегрировались. „правдами и неправдами“. Даже на фоне дискуссий о разрешении на молодежь 18−22 лет намного более массовым был выход из-за „серых“ схем непосредственно перед и после принятия закона о мобилизации летом 2024 года. Кто-то переплыл Тису, кто-то пошел лесами, кто-то воспользовался другими схемами и не вернулся. Речь идет о значительном количестве людей — около миллиона человек. Эти люди будут последними из тех, кто вернется», — добавил эксперт.

Какие стимулы должно предложить государство, чтобы конкуренция за людей не была проиграна окончательно

По словам Вышлинского, лучший инструмент — превращать тех беженцев, которые готовы вернуться из-за границы, в внутренне перемещенные лица. Государство должно искать точки, где таким людям можно предложить работу в сочетании с доступным жильем для того, чтобы они могли полноценно обустроить жизнь на новом месте.

«Было бы несколько дерзко с моей стороны давать советы со своей „экспертной колокольни“ бизнесу, который уже прошел через все возможное. Но есть одна вещь, которая раньше в Украине была неудобной темой, а сейчас стала критической — это психическое здоровье. Мы должны осознать: мы все — нормальные люди, которые оказались в ненормальных обстоятельствах. И это нужно принять на всех уровнях. Владелец бизнеса, заметив, что эффективный годами работник ведет себя нетипично, должен не наказывать его, а поговорить и, имея лучшие ресурсы и контакты, отправить к профессиональному врачу. Часто элементарное медикаментозное лечение может вернуть человеку комфортную жизнь и работоспособность — то, чего он сам не сделал бы из-за внутренних барьеров. На уровне государства это должен быть доступ к качественным медицинским услугам для тех, кто не может себе позволить их. На уровне частного сектора — включение психологической и психиатрической помощи в программы медицинской страховки работников, откуда они исторически были исключены», — подытожил эксперт.

