Выезд за границу может повлиять на льготы и субсидии — новый законопроект Кабмина

Личные финансы
Кабмин предлагает усилить контроль за соцвыплатами для выезжающих за границу
Кабинет Министров инициировал усиление контроля за социальными выплатами и пенсиями для граждан, выезжающих за пределы страны или на временно оккупированные территории. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий правительственный законопроект № 15055. Документ предусматривает предоставление Пенсионному фонду доступа к данным о пересечении государственной границы.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Согласно предложению правительства, Государственная пограничная служба обязана предоставлять Пенсионному фонду информацию из интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системы, которая используется для контроля лиц, транспортных средств и грузов при пересечении государственной границы.
Речь идет, в частности, об информации граждан Украины, которые пересекали государственную границу, а также о тех, кто въезжал или выезжал на временно оккупированные территории через контрольные пункты въезда и выезда. Такие сведения могут использоваться для проверки права граждан на получение государственной поддержки.

Контроль социальных выплат

В случае принятия документа эти данные будут применяться при назначении или проверке социальных выплат — в частности, субсидий, льгот, государственной помощи и других видов социального обеспечения.
Таким образом, правительство стремится повысить прозрачность системы социальной поддержки и избежать злоупотреблений при получении бюджетных средств.

Цель законодательной инициативы

Нововведение должно повысить прозрачность системы социальной поддержки и уменьшить риск злоупотреблений при получении бюджетных средств.
Также ожидается, что органы социальной защиты смогут быстрее получать информацию о пребывании граждан за пределами Украины и учитывать эти данные при принятии решений по начислению государственных выплат.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, Украина может стать «экономическим львом Европы», но для этого нужно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления. Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов.
Жилищная субсидия в Украине назначается с месяца обращения за ней. При этом на каждый месяц приходится тот или иной период доходов. А все месяцы делятся на отопительный и неотопительный периоды. За какой период проверяют доходы для назначения жилищной субсидии — рассказываем здесь.
КабминЗаконопроектыСубсидииЖилищные субсидии
