Кабмин предлагает усилить контроль за соцвыплатами для выезжающих за границу

Кабинет Министров инициировал усиление контроля за социальными выплатами и пенсиями для граждан, выезжающих за пределы страны или на временно оккупированные территории. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий правительственный законопроект № 15055. Документ предусматривает предоставление Пенсионному фонду доступа к данным о пересечении государственной границы.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно предложению правительства, Государственная пограничная служба обязана предоставлять Пенсионному фонду информацию из интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системы, которая используется для контроля лиц, транспортных средств и грузов при пересечении государственной границы.

Речь идет, в частности, об информации граждан Украины, которые пересекали государственную границу, а также о тех, кто въезжал или выезжал на временно оккупированные территории через контрольные пункты въезда и выезда. Такие сведения могут использоваться для проверки права граждан на получение государственной поддержки.

Контроль социальных выплат

В случае принятия документа эти данные будут применяться при назначении или проверке социальных выплат — в частности, субсидий, льгот, государственной помощи и других видов социального обеспечения.

Таким образом, правительство стремится повысить прозрачность системы социальной поддержки и избежать злоупотреблений при получении бюджетных средств.

Цель законодательной инициативы

Нововведение должно повысить прозрачность системы социальной поддержки и уменьшить риск злоупотреблений при получении бюджетных средств.

Также ожидается, что органы социальной защиты смогут быстрее получать информацию о пребывании граждан за пределами Украины и учитывать эти данные при принятии решений по начислению государственных выплат.

