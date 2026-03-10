ФЛП могут заявить о потере доходов из-за войны Сегодня 16:27 — Личные финансы

Физические лица-предприниматели получили возможность подать заявление в международный Реестр ущерба (RD4U) в новой категории А3.5 «Потеря частного предпринимательства». Оно подразумевает фиксацию ущерба, связанного с прекращением или существенным ограничением деятельности бизнеса.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Кто может подать заявление

Подать заявление могут предприниматели, лишившиеся доходов или вынужденные прекратить деятельность после 24 февраля 2022 года из-за последствий войны.

Речь идет, в частности, о случаях:

боевых действий или оккупации, которые сделали невозможным работу бизнеса;

разрушение имущества, в том числе помещений или оборудования;

вынужденного переезда в другой регион Украины или за границу;

мобилизации владельца;

экономических факторов, таких как значительное падение спроса из-за войны.

Какой ущерб можно задекларировать

Категория А3.5 предусматривает возможность заявить о фактических потерях доходов от предпринимательской деятельности.

Также можно отметить ожидаемую, но не полученную прибыль, которую предприниматель мог бы получить при нормальных условиях ведения бизнеса.

Как подать заявление

Подать заявление можно через портал «Дія». Для этого необходимо подготовить следующие документы:

В частности, понадобятся:

доказательства прекращения или ограничения деятельности (например, документы о разрушении имущества или оккупации территории);

информация о доходах и подтверждение суммы убытков;

документы, подтверждающие специальный статус, если он послужил причиной прекращения деятельности (например, мобилизация).

В министерстве обращают внимание, что финансовая отчетность, поданная в налоговые органы, будет доступна в электронном виде непосредственно во время процесса подачи заявления. «Но вы можете предоставить также другие документы и информацию об утраченных из-за российской агрессии доходах, фактической остановке деятельности, и любых других доказательствах в поддержку вашего заявления. Каждое ваше заявление — это юридический фундамент для будущих компенсаций и важный шаг к справедливой ответственности страны-агрессора», — добавили там.

