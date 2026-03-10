Зеленский подписал закон об отсрочках тем, кто заключил «Контракт 18−25»
Президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите военнослужащих, который фиксирует отсрочку на год от мобилизации тем, кто подписал «Контракт 18−25» и прослужил 12 месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
«4782-IX устанавливает 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт сроком на один год и были уволены с военной службы по его окончании», — говорится в сообщении.
Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Верховная Рада приняла соответствующий законопроект № 13574 11 февраля. Он уточняет правила призыва на военную службу при мобилизации для определенной категории граждан.
Закон предусматривает, что военнообязанные и резервисты с 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения проходили годовую службу по контракту и были уволены по закону, не подлежат автоматическому призыву в течение 12 месяцев после увольнения.
Министр обороны Украины Михаил Федоров отмечал, что закон обеспечивает справедливость, прогнозируемость и гарантии для молодых людей, которые добровольно выбирают службу в армии.
С февраля прошлого года Министерство обороны реализует экспериментальный проект «Контракт 18−24». Это добровольная инициатива для граждан 18−24 лет, которые готовы присоединиться к защите Родины на период действия военного положения.
Добровольцы получают 1 миллион гривен единовременного пособия, которое выплачивается частями.
