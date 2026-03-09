В Германии реформируют систему соцвыплат, которые получают сотни тысяч украинцев Сегодня 12:45 — Личные финансы

Соцпомощь по безработице в Германии получает около 5,5 миллиона человек

Немецкий Бундестаг проголосовал за отмену социальных выплат для безработных под названием Bürgergeld («деньги для граждан»). Решение предусматривает реформу системы социальной помощи и введение более жестких правил получения выплат. Правительство заявляет, что изменения должны стимулировать большее количество людей выходить на работу на фоне затяжного экономического кризиса.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Bürgergeld заменят «новым базовым обеспечением»

После реформы выплаты получат новое название «новое базовое обеспечение» для безработных. При этом изменится не только название. Закон предусматривает ужесточение требований к получателям пособия и введение санкций за нарушение установленных правил. Например, если человек отказывается от участия в курсах повышения квалификации, его выплаты могут сократиться на 30% в течение трех месяцев, за пропуск обязательных встреч в центрах трудоустройства (Jobcenter) возможно даже полное прекращение выплат.

В случае применения санкций, средства, предназначенные для оплаты жилья, могут перечисляться непосредственно арендодателю.

Изменения в системе помощи начнут постепенно вступать в силу с 1 июля.

Размер выплат

Размер базового социального пособия останется на нынешнем уровне. В частности:

для одиноких людей — 563 евро в месяц (без учета аренды и медицинского страхования);

для супругов — по 506 евро на каждого человека;

для детей — от 357 до 451 евро в зависимости от возраста.

В последний раз размер этих выплат пересматривали в январе 2024 года, тогда они выросли примерно на 12%.

В общей сложности соцпособие по безработице в Германии получает около 5,5 миллиона человек. 800 тысяч из них работают, но зарабатывают настолько мало, что этого не хватает даже для того, чтобы покрыть базовые потребности. Среди получателей соцвыплат около 1,8 миллионов детей и подростков.

«Новые базовые выплаты для безработных, как и нынешнее соцпособие Bürgergeld, — крайняя мера для помощи тем, кто потерял или не может найти работу. Обычно все, кто работает в Германии, ежемесячно уплачивают обязательные страховые взносы на случай безработицы. Самозанятые лица могут застраховаться добровольно. Если человек теряет работу, то имеет право на пособие по безработице (Arbeitslosengeld). Оно составляет примерно две трети последней зарплаты. Эти деньги выплачивают человеку, пока он не найдет новую работу, но не более двух лет. И только если за это время найти работу не удалось, этот человек может обратиться за базовым пособием от государства», — говорится в сообщении DW.

Половина получателей соцпособия — иностранцы

Около половины (48%) получателей базового соцпособия по безработице в Германии — иностранцы. Среди них сотни тысяч украинских беженцев, бежавших от войны россии в Украине.

С 2022 по 2025 год новоприбывшие трудоспособные беженцы из Украины, которые не имели средств для существования и не смогли сразу найти работу, имели право на Bürgergeld. Многие получают его до сих пор, поэтому принятые теперь изменения коснутся и их.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что количество первичных заявок на получение убежища в Германии в 2025 году составило около 113 тысяч, что вдвое меньше, чем в 2024 году.

Половина украинских беженцев, приехавших в Германию в первые шесть месяцев полномасштабной войны рф против Украины, смогли трудоустроиться в течение трех с половиной лет пребывания в ФРГ. Это происходит гораздо быстрее, чем у мигрантов предыдущих волн. Несмотря на успехи в трудоустройстве уровень занятости украинцев значительно отстает от среднего показателя по Германии, который в июне 2025 года составлял около 68%.

