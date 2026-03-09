Как получить налоговую социальную льготу Сегодня 09:18 — Личные финансы

Некоторые украинцы имеют право на налоговую социальную льготу

Налоговая социальная льгота позволяет работникам снизить сумму дохода, с которой уплачивается налог на доходы физических лиц. Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, что нужно знать о налоговой социальной льготе: кто имеет на нее право, каков ее размер и как воспользоваться этой возможностью.

Что такое налоговая социальная льгота

Налоговая социальная льгота — это сумма, на которую работник в качестве плательщика налога на доходы физических лиц может уменьшить свой общий месячный налогооблагаемый доход в виде заработной платы от одного работодателя.

Речь идет о зарплате, премиях, компенсациях или других выплатах. Фактически это часть дохода, с которой работник не платит налог.

Кто имеет право на льготу по общему правилу

Право на налоговую социальную льготу имеют работники, чья месячная зарплата не превышает установленный законодательством лимит.

В 2026 году такой лимит составляет 4 660 грн. Если заработная плата не превышает эту сумму, работник может воспользоваться льготой в размере 1 664 грн.

Размер льготы

Размер налоговой социальной льготы в общем случае составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января соответствующего года.

По состоянию на 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет 3 328 грн. Соответственно размер налоговой социальной льготы составляет 1664 грн.

Кто может получить повышенную налоговую льготу

Законодательство предусматривает больше размер льгот для отдельных категорий налогоплательщиков.

— 100% льготы — для налогоплательщика, который содержит двух или более детей младше 18 лет. В этом случае льгота применяется к каждому ребенку.

150% льготы для налогоплательщиков, которые, в частности:

является одинокой матерью или отцом, вдовой или вдовцом, опекуном или попечителем — в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

содержат ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

являются учащимися, студентами, аспирантами, ординаторами или адъюнктами;

имеют инвалидность I или II группы, в том числе с детства (кроме лиц с инвалидностью в результате войны).

— 200% льготы — для налогоплательщиков, являющихся, в частности, участниками боевых действий во время Второй мировой войны или работавших в тылу в этот период, а также для лиц с инвалидностью I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран после Второй мировой войны, на которых распространяется действие закона «О статусе ветеранов войны».

Пример расчета

Например, если мать или отец воспитывает одного ребенка, предельный доход для применения льготы определяется по формуле:

4 660 грн x количество детей.

Итак:

если один ребенок — лимит дохода составляет 4 660 грн;

если двое детей — 9 320 грн;

если трое — 13 980 грн.

В случае, когда зарплата не превышает 4660 грн, размер льготы составит 150% от базовой — то есть 2496 грн.

Если детей двое, лимит дохода увеличивается до 9320 грн, а размер льготы — до 4992 грн.

Таким образом, одинокая мать или отец, которые воспитывают одного ребенка до 18 лет, могут получить налоговую социальную льготу в размере 2 496 грн при условии, что их доход не превышает 4 660 грн.

Как оформить налоговую социальную льготу

Чтобы воспользоваться правом на налоговую социальную льготу, работник должен предоставить работодателю письменное заявление.

Также необходимо предоставить документы, подтверждающие право на получение такой льготы.

Важные ограничения

Налоговая социальная льгота имеет несколько важных ограничений:

она применяется только к заработной плате по одному месту работы;

если человек имеет право на льготу сразу по нескольким основаниям, применяется только одно — предусматривающее наибольший размер.

Например, если работник имеет инвалидность II группы и содержит двоих детей, он может воспользоваться льготой в размере 150%, то есть 2496 грн.

