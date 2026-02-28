Имеет ли у ребенка УБД льготы при поступлении в университет Сегодня 14:16 — Личные финансы

Дети УБД могут получить льготный кредит на обучение, Фото: freepik

Дети участников боевых действий (УБД) имеют право на государственную целевую поддержку для получения высшего образования. Это может быть полная оплата обучения, первоочередной переход из контракта на вакантные государственные места или долгосрочный льготный кредит для частичной оплаты обучения.

Об этом сообщили в «Юридическом советнике для ВПЛ».

Что дает эта поддержка при поступлении

Детям УБД полностью оплачивается обучение за счет государственного или местного бюджета в случае зачисления поступающих на обучение по государственному (региональному) заказу.

Также возможен первоочередной перевод студентов из контрактного обучения на вакантные бюджетные места.

Чтобы получить эти виды поддержки, необходимо подать заявление на имя руководителя учебного заведения, отметив желаемый вид поддержки, и добавить копии удостоверения УБД и свидетельства о рождении.

Что делать, если поступить на «бюджетное» место не выйдет

В этом случае дети УБД могут получить льготный долгосрочный кредит от государства для частичной оплаты обучения.

Кредит возвращается в течение 15 лет с 3% годовых, начиная с 12 месяцев после завершения учебы. В некоторых случаях получатель может быть освобожден от уплаты процентов или даже основной суммы долга.

Как оформить льготный кредит:

подать заявление на оплату обучения за счет льготного кредита в приемную комиссию;

приемная комиссия принимает решение по результатам вступительных экзаменов;

заключить соглашение на кредит (для несовершеннолетних — с родителями или законными представителями. В случае достижения совершеннолетия заключается новое соглашение на кредит).

Специалисты напоминают сейчас проект для соискателей, который позволяет получить компенсацию стоимости обучения за учебный год.

Однако этот проект будет действовать только до 25 сентября 2026 года, если не будет продолжения.

