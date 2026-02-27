Украинцам пообещали перечислить «детские» выплаты до 2 марта Сегодня 20:28 — Личные финансы

Украинцам пообещали перечислить «детские» выплаты до 2 марта

«Детские» выплаты, а именно 7000 грн для ребенка до 1 года рождения и « єЯсла ", которые часть семей не получила вовремя, поступят на счета уже в ближайшие дни. Средства будут перечислены не позднее понедельника, 2 марта.

Об этом на заседании Верховной Рады заявил министр социальной политики Денис Улютин.

«Сегодня или в понедельник, 2 марта, детские деньги будут перечислены на карточные счета», — отметил министр социальной политики Денис Улютин.

Министр также сообщил, что в ближайшее время подать заявку на «детские» выплаты можно будет через приложение «Дія».

Теперь оформление возможно:

через сервисные центры Пенсионного фонда;

через ЦПАУ;

через Ощадбанк с открытием специального карточного счета.

По словам Улютина, Министерство работает с другими банками, чтобы они также могли открывать специальные счета, привязанные к соответствующему виду социальной помощи. После завершения этого процесса механизм станет более простым и доступным.

Что изменилось с «детскими» выплатами в 2026 году

Ранее Кабинет Министров усовершенствовал порядок оформления и получения «детских» выплат. Родители получили больше вариантов использования денежных средств.

С 1 января 2026 года также повышен размер пособия. В частности, матери, родившие ребенка после этой даты, могут получить единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен. Размер и условия пособия зависят от даты рождения малыша.

Для украинских семей это означает, что социальная поддержка сохранена, а задержка носит временный характер. Особенно это важно для семей с новорожденными детьми и тех, кто рассчитывает на регулярные выплаты как часть семейного бюджета.

The page По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.