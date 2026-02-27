В КГГА объяснили, как получить 40 тысяч гривен за поврежденное жилье в результате аварий Сегодня 17:05 — Личные финансы

Помощь оказывается только для лиц, проживающих в жилом помещении (квартире)

Жители Киева, чье жилье было повреждено в результате аварий на инженерных сетях или вооруженной агрессии россии, могут получить единовременную материальную помощь в размере 40 тыс. грн на домохозяйство.

Об этом рассказал Департамент социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации Украинскому радио.

Кто может получить выплату

Единовременная адресная материальная помощь предоставляется одному из собственников или совладельцев жилья, если помещение было повреждено:

в результате аварий на инженерных сетях водо- или теплоснабжения;

в результате вооруженной агрессии россии в течение 2026 года.

Помощь предоставляется в размере 40 000 грн на одно домохозяйство.

Какие документы нужны

Для получения выплаты необходимо предоставить следующие документы:

письменное заявление от одного из уполномоченного собственника/совладельца жилья (совершеннолетнего члена семьи или законного представителя несовершеннолетнего члена семьи) с согласованиями других членов семьи, удостоверенных их подписями на этом заявлении;

копия паспорта гражданина Украины или виды на временное проживание; копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (карта налогоплательщика), или данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков, внесенные в паспорт гражданина Украины, или копию паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые через свои религиозные налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

оригинал справки организации по обслуживанию жилищного фонда (управляющая компания, ОСМД, ЖСК, и т. п. ) о повреждениях на инженерных сетях (водоснабжение и/или теплоснабжение) жилого помещения (квартиры);

) о повреждениях на инженерных сетях (водоснабжение и/или теплоснабжение) жилого помещения (квартиры); справка из банка с указанием реквизитов открытого социального карточного счета для безналичного получения социальных выплат от государства, в частности: пенсии, пособия, субсидии и т. д.

Для получения материальной помощи письменное заявление и соответствующие документы можно подать лично или посредством почтовой связи по адресу Департамента: г. Киев, 03165, просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116 или каб. 115 (общественные приемные), по электронной почте — social@kyivcity.gov.ua

На что можно использовать средства

Материальная помощь предоставляется только лицам, проживающим в жилом помещении (квартире). На получение материальной помощи также имеют право при затоплении лицо другого поврежденного жилого помещения.

Выделенная материальная помощь может использоваться для приобретения отопительных приборов, восстановления поврежденного жилого помещения (квартиры) и пр.

Українське радіо По материалам:

