Официальные и реальные зарплаты в ресторанной сфере отличаются в 2−3 раза — ГНС

В ресторанной сфере зафиксировали около 400 случаев нелегальной работы
Государственная налоговая служба в прошлом году выявила около 400 случаев неофициального трудоустройства в ресторанной сфере. Неофициальная занятость остается одной из главных системных проблем рынка труда, что приводит к утрате социальных гарантий для работников и создает неравные условия конкуренции для бизнеса.
Об этом заявила и. о. председателя ГНС Лесей Карнаух.

Самые распространенные нарушения

По данным ГНС, чаще всего официально трудоустраивают администраторов, официантов и барменов. В то же время, непубличный персонал — уборщики, грузчики и охранники — часто работает без надлежащего оформления или одновременно обслуживает нескольких работодателей.
Еще одна распространенная практика — выполнение работником работы для нескольких субъектов хозяйствования в одном заведении.
Например, официант продает алкоголь от имени одного ФЛП, а блюда — от имени другого.

Разрыв между реальными и задекларированными зарплатами

«Еще одна проблема — разница между официальной и реальной зарплатой, часто предлагаемой в интернете. Наш мониторинг показал, что фактическая зарплата в „конвертах“ иногда значительно отличается от тех, что подаются в отчетах», — сказала Карнаух.
ГНС проанализировала предложения заработной платы в сфере общественного питания и сравнила их с фактически задекларированными.
В частности, в вакансиях предлагают следующие уровни оплаты труда:
  • официанты — 30 — 50 тыс. грн;
  • повара — 20 — 52 тыс. грн;
  • сушеф — около 36,5 тыс. грн;
  • менеджер ресторана доставки — около 33 тыс. грн;
  • системный администратор в сети ресторанов — 25 — 55 тыс. грн.
В то же время в отчетности часто указывают зарплаты на уровне 13 — 19 тыс. грн.

Динамика зарплат в отрасли

По данным ГНС в декабре 2025 года средняя зарплата работников общепита в Украине составляла чуть более 12 тыс. грн, что почти на 3 тысячи больше, чем в предыдущем году.
Количество наемных работников — 149,9 тысяч человек, что практически на уровне 2024 года. При этом сумма начисленного дохода выросла на 300 млн. грн. и составила 1,9 млрд. грн.
Напомним, ранее заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак заявляла, что одной из ключевых задач реформы рынка труда, которая должна стартовать после принятия нового Трудового кодекса Украины, является трудоустройство не менее 2 млн украинцев до 2030 года.
На первом этапе реформы планируется вывести из «серой» зоны и дополнительно привлечь на рынок труда не менее 300 тыс. человек. Ожидаемый экономический эффект от этого шага составит около 43 млрд грн в год.
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаГНС
