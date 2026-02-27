Официальные и реальные зарплаты в ресторанной сфере отличаются в 2−3 раза — ГНС Сегодня 09:17 — Личные финансы

В ресторанной сфере зафиксировали около 400 случаев нелегальной работы

Государственная налоговая служба в прошлом году выявила около 400 случаев неофициального трудоустройства в ресторанной сфере. Неофициальная занятость остается одной из главных системных проблем рынка труда, что приводит к утрате социальных гарантий для работников и создает неравные условия конкуренции для бизнеса.

Об этом заявила и. о. председателя ГНС Лесей Карнаух.

Самые распространенные нарушения

По данным ГНС, чаще всего официально трудоустраивают администраторов, официантов и барменов. В то же время, непубличный персонал — уборщики, грузчики и охранники — часто работает без надлежащего оформления или одновременно обслуживает нескольких работодателей.

Еще одна распространенная практика — выполнение работником работы для нескольких субъектов хозяйствования в одном заведении.

Например, официант продает алкоголь от имени одного ФЛП, а блюда — от имени другого.

Разрыв между реальными и задекларированными зарплатами

«Еще одна проблема — разница между официальной и реальной зарплатой, часто предлагаемой в интернете. Наш мониторинг показал, что фактическая зарплата в „конвертах“ иногда значительно отличается от тех, что подаются в отчетах», — сказала Карнаух.

ГНС проанализировала предложения заработной платы в сфере общественного питания и сравнила их с фактически задекларированными.

В частности, в вакансиях предлагают следующие уровни оплаты труда:

официанты — 30 — 50 тыс. грн;

повара — 20 — 52 тыс. грн;

сушеф — около 36,5 тыс. грн;

менеджер ресторана доставки — около 33 тыс. грн;

системный администратор в сети ресторанов — 25 — 55 тыс. грн.

В то же время в отчетности часто указывают зарплаты на уровне 13 — 19 тыс. грн.

Динамика зарплат в отрасли

По данным ГНС в декабре 2025 года средняя зарплата работников общепита в Украине составляла чуть более 12 тыс. грн, что почти на 3 тысячи больше, чем в предыдущем году.

Количество наемных работников — 149,9 тысяч человек, что практически на уровне 2024 года. При этом сумма начисленного дохода выросла на 300 млн. грн. и составила 1,9 млрд. грн.

Напомним, ранее заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак заявляла , что одной из ключевых задач реформы рынка труда, которая должна стартовать после принятия нового Трудового кодекса Украины, является трудоустройство не менее 2 млн украинцев до 2030 года.

На первом этапе реформы планируется вывести из «серой» зоны и дополнительно привлечь на рынок труда не менее 300 тыс. человек. Ожидаемый экономический эффект от этого шага составит около 43 млрд грн в год.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.