Правительство усиливает контроль за ценами на лекарства
В Украине внедряются дополнительные инструменты для повышения прозрачности цен на медикаменты. Это должно помочь пациентам выбирать эффективные препараты по самой выгодной цене и избегать переплат за бренд.
О продолжении комплексной политики в области доступности лекарств сообщила Юлия Свириденко.
Что изменится для пациентов
Теперь вместе с электронным рецептом пациент будет получать информацию о трех самых дешевых вариантах необходимого препарата из Национального каталога цен.
На бумажной памятке к е-рецепту будет размещен QR-код. После сканирования можно увидеть:
- все доступные препараты с тем же действующим веществом;
- соответствующая дозировка и форма выпуска;
- три варианта с самой низкой ценой.
При этом, по меньшей мере, один из самых дешевых вариантов должен быть в наличии в каждой аптеке.
Кого касается нововведения
На первом этапе механизм действует для однокомпонентных рецептурных препаратов в форме таблеток и капсул, которые пациенты покупают за свой счет.
В дальнейшем планируется расширение системы на другие категории лекарственных средств.
Как работает Национальный каталог цен
Министерство здравоохранения ведет Национальный каталог цен, в котором зафиксированы предельные розничные цены на препараты.
Аптеки не имеют права продавать лекарства дороже установленного в каталоге. Это создает дополнительный механизм контроля стоимости медикаментов и делает невозможным необоснованное завышение цен.
Ознакомиться с каталогом можно на официальном ресурсе: https://ecatalog.moz.gov.ua
Зачем эти изменения
Инициатива направлена на то, чтобы пациенты могли легко сравнивать варианты лечения по цене и делать выбор в соответствии со своим бюджетом. Прозрачность цен и доступ к полной информации должны снизить финансовую нагрузку на граждан и усилить конкуренцию между производителями.
Поделиться новостью
Также по теме
Правительство усиливает контроль за ценами на лекарства
Национальный кешбэк по-новому: что меняется с 1 марта
Официальные и реальные зарплаты в ресторанной сфере отличаются в 2−3 раза — ГНС
Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен будут изымать из обращения: что нужно знать об обмене мелких купюр
Почему в Китае прогнозируют рекордное удорожание смартфонов
Дешевый автомобиль — большой риск: как безопасно купить машину