Правительство усиливает контроль за ценами на лекарства

Нововведение поможет пациентам выбирать лекарства по самой выгодной цене

В Украине внедряются дополнительные инструменты для повышения прозрачности цен на медикаменты. Это должно помочь пациентам выбирать эффективные препараты по самой выгодной цене и избегать переплат за бренд.

О продолжении комплексной политики в области доступности лекарств сообщила Юлия Свириденко.

Что изменится для пациентов

Теперь вместе с электронным рецептом пациент будет получать информацию о трех самых дешевых вариантах необходимого препарата из Национального каталога цен.

На бумажной памятке к е-рецепту будет размещен QR-код. После сканирования можно увидеть:

все доступные препараты с тем же действующим веществом;

соответствующая дозировка и форма выпуска;

три варианта с самой низкой ценой.

При этом, по меньшей мере, один из самых дешевых вариантов должен быть в наличии в каждой аптеке.

Кого касается нововведения

На первом этапе механизм действует для однокомпонентных рецептурных препаратов в форме таблеток и капсул, которые пациенты покупают за свой счет.

В дальнейшем планируется расширение системы на другие категории лекарственных средств.

Как работает Национальный каталог цен

Министерство здравоохранения ведет Национальный каталог цен, в котором зафиксированы предельные розничные цены на препараты.

Аптеки не имеют права продавать лекарства дороже установленного в каталоге. Это создает дополнительный механизм контроля стоимости медикаментов и делает невозможным необоснованное завышение цен.

Ознакомиться с каталогом можно на официальном ресурсе: https://ecatalog.moz.gov.ua

Зачем эти изменения

Инициатива направлена ​​на то, чтобы пациенты могли легко сравнивать варианты лечения по цене и делать выбор в соответствии со своим бюджетом. Прозрачность цен и доступ к полной информации должны снизить финансовую нагрузку на граждан и усилить конкуренцию между производителями.

