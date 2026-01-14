0 800 307 555
Правительство вводит мониторинг цен на некоторые лекарства

Правительство вводит мониторинг цен на некоторые лекарства
Правительство вводит мониторинг цен на некоторые лекарства
В условиях сложной зимы, перебоев с энергоснабжением и роста потребностей в медикаментах государство усиливает контроль цен на лекарственные средства. Правительство поручило профильным органам следить, чтобы лекарства оставались доступными для населения.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Лекарства должны быть доступны для всех, особенно в условиях холода в жилищах из-за обстрелов энергосистемы и сильных морозов», — отметила она.
Министерство здравоохранения вместе с Госпродпотребслужбой будут контролировать уровень наценок в аптеках. В случае выявления нарушений к субъектам хозяйствования будут применяться штрафные санкции.

Как будет работать контроль за ценами на лекарства

  • будет сформирован отдельный перечень лекарственных средств, по которым будет производиться постоянный мониторинг;
  • Минздрав совместно с Гослекслужбой будут регулярно отслеживать цены в аптеках по всей стране;
  • результаты проверок будут еженедельно подаваться на рассмотрение Кабинета Министров;
  • в случае завышения наценок аптеки будут привлечены к ответственности и оштрафованы.
Такие шаги должны предотвратить необоснованный рост цен на медикаменты, особенно в период повышенной нагрузки на систему здравоохранения.
Отметим, после недавних массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры наихудшая ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко охарактеризовал состояние энергосистемы столицы как критическое.
Ранее мы сообщали, что Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems