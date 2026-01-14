Правительство вводит мониторинг цен на некоторые лекарства Сегодня 12:20

Правительство вводит мониторинг цен на некоторые лекарства

В условиях сложной зимы, перебоев с энергоснабжением и роста потребностей в медикаментах государство усиливает контроль цен на лекарственные средства. Правительство поручило профильным органам следить, чтобы лекарства оставались доступными для населения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Лекарства должны быть доступны для всех, особенно в условиях холода в жилищах из-за обстрелов энергосистемы и сильных морозов», — отметила она.

Министерство здравоохранения вместе с Госпродпотребслужбой будут контролировать уровень наценок в аптеках. В случае выявления нарушений к субъектам хозяйствования будут применяться штрафные санкции.

Как будет работать контроль за ценами на лекарства

будет сформирован отдельный перечень лекарственных средств, по которым будет производиться постоянный мониторинг ;

по которым будет производиться ; Минздрав совместно с Гослекслужбой будут регулярно отслеживать цены в аптеках по всей стране;

результаты проверок будут еженедельно подаваться на рассмотрение Кабинета Министров;

в случае завышения наценок аптеки будут привлечены к ответственности и оштрафованы.

Читайте также Украинцы уже могут подключиться к национальной программе Скрининг здоровья 40+ через Дію

Такие шаги должны предотвратить необоснованный рост цен на медикаменты, особенно в период повышенной нагрузки на систему здравоохранения.

Отметим, после недавних массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры наихудшая ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко охарактеризовал состояние энергосистемы столицы как критическое.

Ранее мы сообщали , что Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.