Украинцы уже могут подключиться к национальной программе Скрининг здоровья 40+ через Дію Сегодня 18:20 — Личные финансы

Украинцы уже могут подключиться к национальной программе Скрининг здоровья 40+ через Дію

С 1 января стартовал скрининг здоровья 40+ в Д ії — программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Как принять участие

Если вам исполнилось 40 лет и больше, через 30 дней после дня рождения вы получите пуш-уведомление в Дії. Примите его и закажите Дія. Карту или воспользуйтесь уже имеющейся. В течение 7 дней на нее поступят 2000 грн, которые можно использовать на скрининг здоровья.

Что включает скрининг:

анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2-го типа и состояния психического здоровья);

физикальное обследование (измерение АД, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия);

лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек;

индивидуальные рекомендации относительно образа жизни и здоровья, а при необходимости — назначение лекарств или направление на дальнейшие обследования или лечение.

Где пройти обследование

Пройти обследование можно в любом государственном, коммунальном или частном медучреждении, участвующем в программе. Детальнее на screening.moz.gov.ua.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что граждане, не пользующиеся приложением «Дія», также смогут воспользоваться программой. Для этого необходимо оформить пластиковую Дія. Карту в одном из банков-партнеров и обратиться в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказывала , что цена скрининга будет составлять 2 тыс. грн, которые будут уплачены государством за предоставленные в рамках программы медуслуги. В первый год действия программы бесплатного скрининга здоровья его смогут пройти около 5 млн. украинцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.