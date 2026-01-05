Украинцы уже могут подключиться к национальной программе Скрининг здоровья 40+ через Дію
С 1 января стартовал скрининг здоровья 40+ в Д ії — программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
Как принять участие
Если вам исполнилось 40 лет и больше, через 30 дней после дня рождения вы получите пуш-уведомление в Дії. Примите его и закажите Дія. Карту или воспользуйтесь уже имеющейся. В течение 7 дней на нее поступят 2000 грн, которые можно использовать на скрининг здоровья.
Что включает скрининг:
- анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2-го типа и состояния психического здоровья);
- физикальное обследование (измерение АД, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия);
- лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек;
- индивидуальные рекомендации относительно образа жизни и здоровья, а при необходимости — назначение лекарств или направление на дальнейшие обследования или лечение.
Где пройти обследование
Пройти обследование можно в любом государственном, коммунальном или частном медучреждении, участвующем в программе. Детальнее на screening.moz.gov.ua.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что граждане, не пользующиеся приложением «Дія», также смогут воспользоваться программой. Для этого необходимо оформить пластиковую Дія. Карту в одном из банков-партнеров и обратиться в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказывала, что цена скрининга будет составлять 2 тыс. грн, которые будут уплачены государством за предоставленные в рамках программы медуслуги. В первый год действия программы бесплатного скрининга здоровья его смогут пройти около 5 млн. украинцев.
