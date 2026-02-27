Почему в Китае прогнозируют рекордное удорожание смартфонов Сегодня 02:00 — Личные финансы

Почему в Китае прогнозируют рекордное удорожание смартфонов

Китайский рынок смартфонов в 2026 г. может впервые столкнуться с массовым и неоднократным повышением цен в течение одного года.

Об этом сообщает Jiemian News со ссылкой на отраслевые источники и аналитику Counterpoint Research.

Когда подорожают

С марта 2026 г. китайские производители начнут масштабное повышение цен. Речь идет как о новых моделях, так и об уже имеющихся в продаже устройствах.

Минимальный рост стоимости новинок может составлять более 1000 юаней (~6300 гривен), а для флагманских моделей — до 2000−3000 юаней (~12600−19000 гривен).

Аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что средняя цена новых смартфонов после марта будет на 15−25% выше, чем в 2025 году в аналогичном сегменте. А флагманские устройства могут подорожать более чем на 30%.

Почему изменится цена

Главным фактором удорожания называют резкий рост цен на память и дефицит микросхем. Из-за бума ИИ-серверов значительная часть производственных мощностей была переориентирована с мобильного сегмента, что повлекло за собой нехватку DRAM и NAND Flash для смартфонов.

По данным TrendForce, за последние месяцы цены на чипы памяти выросли более чем на 300%. Стоимость 1 ТВ флэш-памяти почти утроилась, а цены на DRAM в первом квартале 2026 подскочили на 80−95%.

Рост себестоимости уже отражается на ценах новых моделей Xiaomi, OPPO, vivo, Honor и других брендов. Некоторые устройства подорожали на 200−600 юаней (1260−3800 грн) еще в конце 2025 года, а в 2026-м тенденция продолжилась.

Мнение экспертов

Эксперты предупреждают, что подорожание может изменить поведение потребителей: часть покупателей отложит обновление смартфонов, а производители могут сократить линейки бюджетных моделей из-за роста расходов.

Эксперты отмечают, что нынешнее повышение цен стало следствием цепной реакции в глобальной цепи поставок, а не самостоятельным решением брендов.

