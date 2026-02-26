0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР предупредила инвесторов о новых рисковых инвестпроектах

Личные финансы
25
Обновленный список содержит уже 462 проекта
Обновленный список содержит уже 462 проекта
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список потенциально опасных инвестиционных проектов. В список добавили два новых проекта с признаками повышенной рисковости.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
В список были добавлены следующие SCAM-проекты:
Обновленный список содержит уже 462 проекта, по которым существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. Их можно посмотреть в разделе «Защита прав инвесторов «.

Признаки рисковых инвестиций

Инвесторам рекомендуют обращать внимание на типичные признаки потенциально опасных инвестиционных проектов. Например:
  • отсутствие официальных документов или прозрачной информации об учредителях;
  • отсутствие подтверждений реальной хозяйственной деятельности;
  • игнорирование регуляторного контроля;
  • агрессивная реклама;
  • обещания высоких прибылей без указания возможных рисков.
«Если вы наткнулись на подозрительный инвестпроект или заподозрили мошеннические действия, сообщите об этом Комиссии по электронному адресу: info@nssmc.gov.ua», — подчеркнули в НКЦБФР.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в мессенджерах фиксируют новую волну мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения с обещанием якобы компенсации в размере 2200 грн от Ощадбанка и Укрэнерго. На самом деле речь идет о фишинговой схеме, цель которой — получить доступ к банковским данным граждан и похитить средства со счетов. Мошенники присылают пользователям ссылку на поддельный сайт, который визуально может напоминать официальные ресурсы.
🔎 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems