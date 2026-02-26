НКЦБФР предупредила инвесторов о новых рисковых инвестпроектах
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список потенциально опасных инвестиционных проектов. В список добавили два новых проекта с признаками повышенной рисковости.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
В список были добавлены следующие SCAM-проекты:
Обновленный список содержит уже 462 проекта, по которым существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. Их можно посмотреть в разделе «Защита прав инвесторов «.
Признаки рисковых инвестиций
Инвесторам рекомендуют обращать внимание на типичные признаки потенциально опасных инвестиционных проектов. Например:
- отсутствие официальных документов или прозрачной информации об учредителях;
- отсутствие подтверждений реальной хозяйственной деятельности;
- игнорирование регуляторного контроля;
- агрессивная реклама;
- обещания высоких прибылей без указания возможных рисков.
«Если вы наткнулись на подозрительный инвестпроект или заподозрили мошеннические действия, сообщите об этом Комиссии по электронному адресу: info@nssmc.gov.ua», — подчеркнули в НКЦБФР.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в мессенджерах фиксируют новую волну мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения с обещанием якобы компенсации в размере 2200 грн от Ощадбанка и Укрэнерго. На самом деле речь идет о фишинговой схеме, цель которой — получить доступ к банковским данным граждан и похитить средства со счетов. Мошенники присылают пользователям ссылку на поддельный сайт, который визуально может напоминать официальные ресурсы.
