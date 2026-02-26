НКЦБФР предупредила инвесторов о новых рисковых инвестпроектах Сегодня 16:38 — Личные финансы

Обновленный список содержит уже 462 проекта

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список потенциально опасных инвестиционных проектов. В список добавили два новых проекта с признаками повышенной рисковости.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

В список были добавлены следующие SCAM-проекты:

Обновленный список содержит уже 462 проекта, по которым существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. Их можно посмотреть в разделе « Защита прав инвесторов «.

Признаки рисковых инвестиций

Инвесторам рекомендуют обращать внимание на типичные признаки потенциально опасных инвестиционных проектов. Например:

отсутствие официальных документов или прозрачной информации об учредителях;

отсутствие подтверждений реальной хозяйственной деятельности;

игнорирование регуляторного контроля;

агрессивная реклама;

обещания высоких прибылей без указания возможных рисков.

«Если вы наткнулись на подозрительный инвестпроект или заподозрили мошеннические действия, сообщите об этом Комиссии по электронному адресу: info@nssmc.gov .ua», — подчеркнули в НКЦБФР.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в мессенджерах фиксируют новую волну мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения с обещанием якобы компенсации в размере 2200 грн от Ощадбанка и Укрэнерго. На самом деле речь идет о фишинговой схеме, цель которой — получить доступ к банковским данным граждан и похитить средства со счетов. Мошенники присылают пользователям ссылку на поддельный сайт, который визуально может напоминать официальные ресурсы.

🔎 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.