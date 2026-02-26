Барселона вводит один из самых высоких туристических налогов в Европе Сегодня 18:00 — Личные финансы

Барселона повышает налог для туристов из-за жилищного кризиса

В Барселоне повысили туристический налог, теперь он может достигать 15 евро за ночь с человека. Это один из самых высоких показателей в Европе.

Решение было принято в рамках мер по сдерживанию туристических потоков и финансированию доступного жилья, сообщает Reuters.

Новые ставки туристического сбора

Региональный парламент Каталонии принял закон, предусматривающий удвоение туристического налога для тех, кто арендует жилье на короткий срок, до максимума 12,5 евро за ночь вместо 6,25 евро.

В то же время, в рамках ранее объявленных планов власти намерены полностью запретить краткосрочную туристическую аренду жилья до 2028 года.

Для гостей гостиниц с апреля максимальный туристический сбор будет составлять от 10 до 15 евро за ночь в зависимости от категории отеля. В настоящее время этот налог составляет от 5 до 7,5 евро.

Местные власти также могут устанавливать дополнительный муниципальный сбор до 11,4 евро с человека за ночь. К примеру, двухдневное проживание пары в четырехзвездочном отеле может подорожать примерно на 45,6 евро. Гости пятизвездочных отелей могут платить до 15 евро за ночь, тогда как пассажиры круизных лайнеров и дальше будут платить около 6 евро.

По закону около четверти поступлений от туристического сбора планируют направить на преодоление жилищного кризиса в городе.

Ожидается, что эти средства используются для поддержки программ доступного жилья.

Реакция туристов и бизнеса

Часть туристов критически оценила повышение налога. Некоторые посетители полагают, что город и так получает значительные доходы от туризма.

В то же время местные жители высказывают мнение, что повышение налога обоснованно, хотя оно вряд ли полностью решит жилищную проблему.

Представители гостиничного бизнеса опасаются, что рост налоговой нагрузки может сократить туристический поток. Ежегодно Барселону посещают около 15,8 млн туристов, а город входит в число ведущих мировых центров проведения международных конференций.

Туристический налог в Европе

До повышения ставок Барселона занимала 11 место в рейтинге европейских городов по размеру туристического сбора. Для сравнения, самый высокий налог в Европе действует в Амстердаме — 18,45 евро в сутки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.