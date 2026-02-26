0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине (инфографика)

Личные финансы
24
Зарплаты в геймдеве снизились
Зарплаты в геймдеве снизились
После двух полугодий стабильного роста зарплаты в украинском геймдеве упали. По данным исследования DOU, медианная зарплата по индустрии упала на $100 и сейчас составляет $2300.
Еще в течение прошлого года рынок демонстрировал положительную динамику — за 12 месяцев медиана выросла на $400. Однако последние данные свидетельствуют о коррекции.
Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине (инфографика)

Кто сейчас получает больше всех

Наибольший рост зафиксирован в направлении HR. Медианная зарплата здесь поднялась сразу на $700 — до $3500. В то же время, количество ответов в этой категории возросло почти на 30%.
Менеджеры потеряли часть доходов: их медиана снизилась с $3675 до $3300.
Софтвер инженеры опустились на третью позицию с показателем $3000 (ранее было $3075).
Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине (инфографика)
В артнаправлении падение составило $250.
Геймдизайнеры, напротив, улучшили позиции — их медиана выросла на $240 и достигла $2240.
Зарплаты QA-специалистов остались без изменений $2000.
Среди других специализаций:
  • аналитики — $2755;
  • DevOps — $4000;
  • Data Scientists — $4050;
  • Tech Leadership — $6000 (высокий показатель этой зимы).

Геймдев и общий IT: разница сокращается

Медианная зарплата софт инженеров в геймдеве составляет $3000, тогда как в общем IT — $3450. Разница постепенно уменьшается: еще в 2024 году она достигала почти $900.
По уровням опыта ситуация такова:
Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине (инфографика)
Сеньоры:
  • IT — $4500
  • Геймдев — $4450
Миддлы:
  • IT — $2500
  • Геймдев — $2121
Джуниоры:
  • IT — $900
  • Геймдев — $848
Читайте также
У QA распределение другое. В геймдеве миддлы получают даже больше, чем в среднем по IT, но сеньоры — гораздо меньше.

Зарплаты по языкам программирования

Рейтинг языков программирования почти не изменился, но некоторые показатели существенно колеблются.
  • Java — $5200 (рост с $4915)
  • TypeScript — $3900 (падение с $4100)
  • C#/.NET и C++ — примерно одинаковые показатели
  • JavaScript — падение с $4000 до $2550
Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине (инфографика)
Самые высокие медианные среди разработчиков зафиксированы у тех, кто работает с:
  • Scala — $6200
  • Ruby — $7500

Артнаправление и геймдизайн: разная динамика

В категории Artist/Animator медиана упала на $250 — это одно из самых больших снижений среди направлений.
Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине (инфографика)
В геймдизайне зафиксирован рост. Зарплата поднялась до $2240. В то же время увеличилось количество ответов в этой категории, а также выросли показатели среди Senior и Junior-специалистов.
Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине (инфографика)
Ранее мы сообщали, что самые высокие медианные зарплаты в украинской ІТ-индустрии получают руководители технических команд.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаIT
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems