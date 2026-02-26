Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине (инфографика) Сегодня 15:06 — Личные финансы

Зарплаты в геймдеве снизились

После двух полугодий стабильного роста зарплаты в украинском геймдеве упали. По данным исследования DOU, медианная зарплата по индустрии упала на $100 и сейчас составляет $2300.

Еще в течение прошлого года рынок демонстрировал положительную динамику — за 12 месяцев медиана выросла на $400. Однако последние данные свидетельствуют о коррекции.

Кто сейчас получает больше всех

Наибольший рост зафиксирован в направлении HR. Медианная зарплата здесь поднялась сразу на $700 — до $3500. В то же время, количество ответов в этой категории возросло почти на 30%.

Менеджеры потеряли часть доходов: их медиана снизилась с $3675 до $3300.

Софтвер инженеры опустились на третью позицию с показателем $3000 (ранее было $3075).

В артнаправлении падение составило $250.

Геймдизайнеры, напротив, улучшили позиции — их медиана выросла на $240 и достигла $2240.

Зарплаты QA-специалистов остались без изменений $2000.

Среди других специализаций:

аналитики — $2755;

DevOps — $4000;

Data Scientists — $4050;

Tech Leadership — $6000 (высокий показатель этой зимы).

Геймдев и общий IT: разница сокращается

Медианная зарплата софт инженеров в геймдеве составляет $3000, тогда как в общем IT — $3450. Разница постепенно уменьшается: еще в 2024 году она достигала почти $900.

По уровням опыта ситуация такова:

Сеньоры:

IT — $4500

Геймдев — $4450

Миддлы:

IT — $2500

Геймдев — $2121

Джуниоры:

IT — $900

Геймдев — $848

У QA распределение другое. В геймдеве миддлы получают даже больше, чем в среднем по IT, но сеньоры — гораздо меньше.

Зарплаты по языкам программирования

Рейтинг языков программирования почти не изменился, но некоторые показатели существенно колеблются.

Java — $5200 (рост с $4915)

TypeScript — $3900 (падение с $4100)

C#/.NET и C++ — примерно одинаковые показатели

JavaScript — падение с $4000 до $2550

Самые высокие медианные среди разработчиков зафиксированы у тех, кто работает с:

Scala — $6200

Ruby — $7500

Артнаправление и геймдизайн: разная динамика

В категории Artist/Animator медиана упала на $250 — это одно из самых больших снижений среди направлений.

В геймдизайне зафиксирован рост. Зарплата поднялась до $2240. В то же время увеличилось количество ответов в этой категории, а также выросли показатели среди Senior и Junior-специалистов.

Ранее мы сообщали , что самые высокие медианные зарплаты в украинской ІТ-индустрии получают руководители технических команд.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.