Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине (инфографика)
После двух полугодий стабильного роста зарплаты в украинском геймдеве упали. По данным исследования DOU, медианная зарплата по индустрии упала на $100 и сейчас составляет $2300.
Еще в течение прошлого года рынок демонстрировал положительную динамику — за 12 месяцев медиана выросла на $400. Однако последние данные свидетельствуют о коррекции.
Кто сейчас получает больше всех
Наибольший рост зафиксирован в направлении HR. Медианная зарплата здесь поднялась сразу на $700 — до $3500. В то же время, количество ответов в этой категории возросло почти на 30%.
Менеджеры потеряли часть доходов: их медиана снизилась с $3675 до $3300.
Софтвер инженеры опустились на третью позицию с показателем $3000 (ранее было $3075).
В артнаправлении падение составило $250.
Геймдизайнеры, напротив, улучшили позиции — их медиана выросла на $240 и достигла $2240.
Зарплаты QA-специалистов остались без изменений $2000.
Среди других специализаций:
- аналитики — $2755;
- DevOps — $4000;
- Data Scientists — $4050;
- Tech Leadership — $6000 (высокий показатель этой зимы).
Геймдев и общий IT: разница сокращается
Медианная зарплата софт инженеров в геймдеве составляет $3000, тогда как в общем IT — $3450. Разница постепенно уменьшается: еще в 2024 году она достигала почти $900.
По уровням опыта ситуация такова:
Сеньоры:
- IT — $4500
- Геймдев — $4450
Миддлы:
- IT — $2500
- Геймдев — $2121
Джуниоры:
- IT — $900
- Геймдев — $848
Читайте также
У QA распределение другое. В геймдеве миддлы получают даже больше, чем в среднем по IT, но сеньоры — гораздо меньше.
Зарплаты по языкам программирования
Рейтинг языков программирования почти не изменился, но некоторые показатели существенно колеблются.
- Java — $5200 (рост с $4915)
- TypeScript — $3900 (падение с $4100)
- C#/.NET и C++ — примерно одинаковые показатели
- JavaScript — падение с $4000 до $2550
Самые высокие медианные среди разработчиков зафиксированы у тех, кто работает с:
- Scala — $6200
- Ruby — $7500
Артнаправление и геймдизайн: разная динамика
В категории Artist/Animator медиана упала на $250 — это одно из самых больших снижений среди направлений.
В геймдизайне зафиксирован рост. Зарплата поднялась до $2240. В то же время увеличилось количество ответов в этой категории, а также выросли показатели среди Senior и Junior-специалистов.
Ранее мы сообщали, что самые высокие медианные зарплаты в украинской ІТ-индустрии получают руководители технических команд.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине (инфографика)
Чешский бизнес предупреждает о последствиях оттока украинцев
Осторожно, мошенники: украинцам рассылают сообщения о выплате 2200 грн
Индексация пенсий в марте 2026 года: правительство приняло размеры доплат
Онлайн-счет для юрлиц: что предлагают банки на старте 2026 года
Кому из пенсионеров в Польше могут «урезать» выплаты