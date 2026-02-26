10 свежих вакансий для HR-специалистов в Украине Сегодня 16:06 — Личные финансы

Открытые вакансии для HR-специалистов в крупных компаниях

HR-рынок в Украине продолжает развиваться. Благодаря работе этих специалистов повышается производительность сотрудников, уменьшается текучесть кадров и улучшается корпоративная культура.

Эксперты портала budni.robota.ua поделились подборкой вакансий для HR-специалистов в национальных компаниях, производственных предприятиях, международном бизнесе и сфере EdTech.

Менеджер по компенсациям и льготам (бронирование) в «Белое Сухое» (Киев)

Сеть магазинов напитков ищет в Киеве специалиста с высшим экономическим образованием и опытом работы от трех лет в компаниях с численностью персонала более 500 человек.

Среди основных требований уверенное владение Excel (сводные таблицы, формулы, работа с большими массивами данных), опыт работы в 1С 8.3, PowerPoint и Visio, а также опыт автоматизации процессов начисления заработной платы.

Заместитель директора департамента управления персоналом в «ЭКО-Маркет» (Киев)

Национальная сеть супермаркетов ищет в Киеве специалиста по координации работы HR-департамента.

В зоне ответственности будущего работника:

координация работы департамента и контроль за выполнением ключевых поручений руководителя;

полный цикл работы с персоналом: поиск и подбор, адаптация новых сотрудников, поддержка их развития и мотивации;

сопровождение организационной структуры: инициирование изменений, их согласование и контроль внедрения;

участие в формировании и реализации HR-стратегии компании;

организация внутреннего документооборота.

Руководитель HR-службы в «Хлебные инвестиции» (с. Новые Петровцы, Киевская область)

Компания ищет специалиста с опытом работы от трех лет в должности HR Business Partner или руководителя HR-отдела.

Среди требований:

знание основных HR-процессов;

развитые аналитические навыки;

способность аргументированно отстаивать свою позицию;

навыки прогнозирования рисков на основе данных.

Компания предлагает служебный транспорт или компенсацию расходов на топливо или аренду жилья в случае релокации, а также возможности обучения и профессионального развития.

Менеджер по персоналу в KNESS (Винница)

Международная группа компаний в сфере возобновляемой энергетики ищет менеджера по персоналу.

Предусматриваются следующие задачи в должности:

активный поиск и подбор персонала;

проведение интервью, оценка кандидатов;

привлечение новых кандидатов в соцсетях;

работа с существующей ERP-системой IT-Enterprise и CRM-системой CleverStaff;

оформление и ведение документов в Google Suite;

сотрудничество с вузами.

Предлагается, среди прочего: медицинская страховка, интересные проекты в Украине и за рубежом.

HR Director в Laba Group (Киев)

EdTech-компания ищет руководителя HR-направления для украинского рынка.

Основные условия:

гибридный формат работы;

безлимитный отпуск после шести месяцев работы;

компенсация затрат на обучение и спорт;

доступ к образовательным программам компании;

программы поддержки ментального здоровья

Руководитель отдела персонала в «Салтовский мясокомбинат» (Киев)

Компания SMK Group ищет руководителя HR-направления.

Среди требований:

опыт работы от трех лет в должности HRD или руководителя отдела персонала;

опыт работы в сфере дистрибуции или FMCG;

опыт массового подбора персонала;

опыт управления HR-командой;

готовность к командировкам.

Руководитель отдела рекрутинга в «Япико» (Харьков или Киев)

Сеть ресторанов и служба быстрой доставки блюд японской кухни (суши, роллы, сеты) руководителя рекрутинга.

Будущий специалист будет отвечать за:

управление командой рекрутинга и его развитие;

формирование плана найма и обеспечение его выполнения;

выстраивание и постоянное усовершенствование рекрутинговых процессов;

развитие и представление бренда работодателя (ярмарки вакансий, вузов, профильные мероприятия).

Начальник отдела кадров в Alviva Group (Полтава)

Международная группа компаний в области пищевых технологий разыскивает начальника отдела кадров.

На позицию рассматривают кандидатов, которые:

имеют опыт работы в аналогичной должности от 5 лет;

хорошо знают трудовое законодательство Украины;

работали с большим штатом работников (опыт в производственных компаниях будет преимуществом).

Рекрутер в «Аптека АНЦ» (Львов)

Аптечная сеть ищет рекрутера для подбора персонала.

Основные обязанности:

проведение собеседований по готовому скрипту с возможностью добавлять свои вопросы;

обработка откликов и ведение «холодного поиска» кандидатов;

активный headhunting в своем регионе (командировки компенсируются);

закрытие в среднем около 30 вакансий в месяц (маркировщики, фармацевты, заведующие), в сезон нагрузки может расти.

HR-бизнес-партнер в Deloitte (Киев)

Одна из крупнейших в мире международных сетей компаний, предоставляющая профессиональные услуги в сфере аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения ищет HR Business Partner.

На что обращает внимание работодатель:

опыт работы в роли HR Business Partner или HR Generalist;

способность влиять, консультировать и выстраивать доверительные отношения с руководителями разных уровней;

умение работать с people insights и трансформировать их в бизнес-ориентированные рекомендации;

владение английским языком на уровне Upper-Intermediate или выше.

В вакансии сообщается о: возможности работать в гибридном формате или удаленно; 25 рабочих дней ежегодного оплачиваемого отпуска; дополнительный выходной день рождения; страхование жизни, здоровья и путешествий; курсы английского языка и т. д.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.