10 свежих вакансий для HR-специалистов в Украине

Открытые вакансии для HR-специалистов в крупных компаниях
HR-рынок в Украине продолжает развиваться. Благодаря работе этих специалистов повышается производительность сотрудников, уменьшается текучесть кадров и улучшается корпоративная культура.
Эксперты портала budni.robota.ua поделились подборкой вакансий для HR-специалистов в национальных компаниях, производственных предприятиях, международном бизнесе и сфере EdTech.

Менеджер по компенсациям и льготам (бронирование) в «Белое Сухое» (Киев)

Сеть магазинов напитков ищет в Киеве специалиста с высшим экономическим образованием и опытом работы от трех лет в компаниях с численностью персонала более 500 человек.
Среди основных требований уверенное владение Excel (сводные таблицы, формулы, работа с большими массивами данных), опыт работы в 1С 8.3, PowerPoint и Visio, а также опыт автоматизации процессов начисления заработной платы.
Заместитель директора департамента управления персоналом в «ЭКО-Маркет» (Киев)

Национальная сеть супермаркетов ищет в Киеве специалиста по координации работы HR-департамента.
В зоне ответственности будущего работника:
  • координация работы департамента и контроль за выполнением ключевых поручений руководителя;
  • полный цикл работы с персоналом: поиск и подбор, адаптация новых сотрудников, поддержка их развития и мотивации;
  • сопровождение организационной структуры: инициирование изменений, их согласование и контроль внедрения;
  • участие в формировании и реализации HR-стратегии компании;
  • организация внутреннего документооборота.
Руководитель HR-службы в «Хлебные инвестиции» (с. Новые Петровцы, Киевская область)

Компания ищет специалиста с опытом работы от трех лет в должности HR Business Partner или руководителя HR-отдела.
Среди требований:
  • знание основных HR-процессов;
  • развитые аналитические навыки;
  • способность аргументированно отстаивать свою позицию;
  • навыки прогнозирования рисков на основе данных.
Компания предлагает служебный транспорт или компенсацию расходов на топливо или аренду жилья в случае релокации, а также возможности обучения и профессионального развития.
Менеджер по персоналу в KNESS (Винница)

Международная группа компаний в сфере возобновляемой энергетики ищет менеджера по персоналу.
Предусматриваются следующие задачи в должности:
  • активный поиск и подбор персонала;
  • проведение интервью, оценка кандидатов;
  • привлечение новых кандидатов в соцсетях;
  • работа с существующей ERP-системой IT-Enterprise и CRM-системой CleverStaff;
  • оформление и ведение документов в Google Suite;
  • сотрудничество с вузами.
Предлагается, среди прочего: медицинская страховка, интересные проекты в Украине и за рубежом.
HR Director в Laba Group (Киев)

EdTech-компания ищет руководителя HR-направления для украинского рынка.
Основные условия:
  • гибридный формат работы;
  • безлимитный отпуск после шести месяцев работы;
  • компенсация затрат на обучение и спорт;
  • доступ к образовательным программам компании;
  • программы поддержки ментального здоровья
Руководитель отдела персонала в «Салтовский мясокомбинат» (Киев)

Компания SMK Group ищет руководителя HR-направления.
Среди требований:
  • опыт работы от трех лет в должности HRD или руководителя отдела персонала;
  • опыт работы в сфере дистрибуции или FMCG;
  • опыт массового подбора персонала;
  • опыт управления HR-командой;
  • готовность к командировкам.
Руководитель отдела рекрутинга в «Япико» (Харьков или Киев)

Сеть ресторанов и служба быстрой доставки блюд японской кухни (суши, роллы, сеты) руководителя рекрутинга.
Будущий специалист будет отвечать за:
  • управление командой рекрутинга и его развитие;
  • формирование плана найма и обеспечение его выполнения;
  • выстраивание и постоянное усовершенствование рекрутинговых процессов;
  • развитие и представление бренда работодателя (ярмарки вакансий, вузов, профильные мероприятия).
Начальник отдела кадров в Alviva Group (Полтава)

Международная группа компаний в области пищевых технологий разыскивает начальника отдела кадров.
На позицию рассматривают кандидатов, которые:
  • имеют опыт работы в аналогичной должности от 5 лет;
  • хорошо знают трудовое законодательство Украины;
  • работали с большим штатом работников (опыт в производственных компаниях будет преимуществом).
Рекрутер в «Аптека АНЦ» (Львов)

Аптечная сеть ищет рекрутера для подбора персонала.
Основные обязанности:
  • проведение собеседований по готовому скрипту с возможностью добавлять свои вопросы;
  • обработка откликов и ведение «холодного поиска» кандидатов;
  • активный headhunting в своем регионе (командировки компенсируются);
  • закрытие в среднем около 30 вакансий в месяц (маркировщики, фармацевты, заведующие), в сезон нагрузки может расти.
HR-бизнес-партнер в Deloitte (Киев)

Одна из крупнейших в мире международных сетей компаний, предоставляющая профессиональные услуги в сфере аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения ищет HR Business Partner.
На что обращает внимание работодатель:
  • опыт работы в роли HR Business Partner или HR Generalist;
  • способность влиять, консультировать и выстраивать доверительные отношения с руководителями разных уровней;
  • умение работать с people insights и трансформировать их в бизнес-ориентированные рекомендации;
  • владение английским языком на уровне Upper-Intermediate или выше.
В вакансии сообщается о: возможности работать в гибридном формате или удаленно; 25 рабочих дней ежегодного оплачиваемого отпуска; дополнительный выходной день рождения; страхование жизни, здоровья и путешествий; курсы английского языка и т. д.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаВакансии
Также по теме
Также по теме
multi app
