10 свежих вакансий для HR-специалистов в Украине
HR-рынок в Украине продолжает развиваться. Благодаря работе этих специалистов повышается производительность сотрудников, уменьшается текучесть кадров и улучшается корпоративная культура.
Эксперты портала budni.robota.ua поделились подборкой вакансий для HR-специалистов в национальных компаниях, производственных предприятиях, международном бизнесе и сфере EdTech.
Менеджер по компенсациям и льготам (бронирование) в «Белое Сухое» (Киев)
Сеть магазинов напитков ищет в Киеве специалиста с высшим экономическим образованием и опытом работы от трех лет в компаниях с численностью персонала более 500 человек.
Среди основных требований уверенное владение Excel (сводные таблицы, формулы, работа с большими массивами данных), опыт работы в 1С 8.3, PowerPoint и Visio, а также опыт автоматизации процессов начисления заработной платы.
Заместитель директора департамента управления персоналом в «ЭКО-Маркет» (Киев)
Национальная сеть супермаркетов ищет в Киеве специалиста по координации работы HR-департамента.
В зоне ответственности будущего работника:
- координация работы департамента и контроль за выполнением ключевых поручений руководителя;
- полный цикл работы с персоналом: поиск и подбор, адаптация новых сотрудников, поддержка их развития и мотивации;
- сопровождение организационной структуры: инициирование изменений, их согласование и контроль внедрения;
- участие в формировании и реализации HR-стратегии компании;
- организация внутреннего документооборота.
Руководитель HR-службы в «Хлебные инвестиции» (с. Новые Петровцы, Киевская область)
Компания ищет специалиста с опытом работы от трех лет в должности HR Business Partner или руководителя HR-отдела.
Среди требований:
- знание основных HR-процессов;
- развитые аналитические навыки;
- способность аргументированно отстаивать свою позицию;
- навыки прогнозирования рисков на основе данных.
Компания предлагает служебный транспорт или компенсацию расходов на топливо или аренду жилья в случае релокации, а также возможности обучения и профессионального развития.
Менеджер по персоналу в KNESS (Винница)
Международная группа компаний в сфере возобновляемой энергетики ищет менеджера по персоналу.
Предусматриваются следующие задачи в должности:
- активный поиск и подбор персонала;
- проведение интервью, оценка кандидатов;
- привлечение новых кандидатов в соцсетях;
- работа с существующей ERP-системой IT-Enterprise и CRM-системой CleverStaff;
- оформление и ведение документов в Google Suite;
- сотрудничество с вузами.
Предлагается, среди прочего: медицинская страховка, интересные проекты в Украине и за рубежом.
HR Director в Laba Group (Киев)
EdTech-компания ищет руководителя HR-направления для украинского рынка.
Основные условия:
- гибридный формат работы;
- безлимитный отпуск после шести месяцев работы;
- компенсация затрат на обучение и спорт;
- доступ к образовательным программам компании;
- программы поддержки ментального здоровья
Руководитель отдела персонала в «Салтовский мясокомбинат» (Киев)
Компания SMK Group ищет руководителя HR-направления.
Среди требований:
- опыт работы от трех лет в должности HRD или руководителя отдела персонала;
- опыт работы в сфере дистрибуции или FMCG;
- опыт массового подбора персонала;
- опыт управления HR-командой;
- готовность к командировкам.
Руководитель отдела рекрутинга в «Япико» (Харьков или Киев)
Сеть ресторанов и служба быстрой доставки блюд японской кухни (суши, роллы, сеты) руководителя рекрутинга.
Будущий специалист будет отвечать за:
- управление командой рекрутинга и его развитие;
- формирование плана найма и обеспечение его выполнения;
- выстраивание и постоянное усовершенствование рекрутинговых процессов;
- развитие и представление бренда работодателя (ярмарки вакансий, вузов, профильные мероприятия).
Начальник отдела кадров в Alviva Group (Полтава)
Международная группа компаний в области пищевых технологий разыскивает начальника отдела кадров.
На позицию рассматривают кандидатов, которые:
- имеют опыт работы в аналогичной должности от 5 лет;
- хорошо знают трудовое законодательство Украины;
- работали с большим штатом работников (опыт в производственных компаниях будет преимуществом).
Рекрутер в «Аптека АНЦ» (Львов)
Аптечная сеть ищет рекрутера для подбора персонала.
Основные обязанности:
- проведение собеседований по готовому скрипту с возможностью добавлять свои вопросы;
- обработка откликов и ведение «холодного поиска» кандидатов;
- активный headhunting в своем регионе (командировки компенсируются);
- закрытие в среднем около 30 вакансий в месяц (маркировщики, фармацевты, заведующие), в сезон нагрузки может расти.
HR-бизнес-партнер в Deloitte (Киев)
Одна из крупнейших в мире международных сетей компаний, предоставляющая профессиональные услуги в сфере аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения ищет HR Business Partner.
На что обращает внимание работодатель:
- опыт работы в роли HR Business Partner или HR Generalist;
- способность влиять, консультировать и выстраивать доверительные отношения с руководителями разных уровней;
- умение работать с people insights и трансформировать их в бизнес-ориентированные рекомендации;
- владение английским языком на уровне Upper-Intermediate или выше.
В вакансии сообщается о: возможности работать в гибридном формате или удаленно; 25 рабочих дней ежегодного оплачиваемого отпуска; дополнительный выходной день рождения; страхование жизни, здоровья и путешествий; курсы английского языка
и т. д.
Поделиться новостью
Также по теме
НКЦБФР предупредила инвесторов о новых рисковых инвестпроектах
Чешский бизнес предупреждает о последствиях оттока украинцев
Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине (инфографика)
Кому будут предоставлять льготы на коммунальные услуги в 2026 году
Осторожно, мошенники: украинцам рассылают сообщения о выплате 2200 грн
Индексация пенсий в марте 2026 года: правительство приняло размеры доплат