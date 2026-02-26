Сколько налогов с доходов платят украинцы, и как сэкономить Сегодня 09:14 — Личные финансы

Плательщики НДФЛ могут воспользоваться налоговой скидкой

В январе 2026 года более 621,9 тыс. украинцев уплатили в бюджет 48,3 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 14,2% больше, чем в январе прошлого года, когда было уплачено 42,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные налоговой

Региональные лидеры

Наибольшие суммы НДФЛ уплатили жители:

Киев — 11,6 млрд грн

Днепропетровская область — 4,8 млрд грн

Львовская область — 3,2 млрд грн

Киевская область — 2,9 млрд грн

Как вернуть часть налога

Плательщики НДФЛ могут получить компенсацию части уплаченного налога, если в течение года у них были определенные расходы.

Основные категории:

образование — оплата обучения себя или членам семьи (дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое, высшее образование);

аренда жилья — для ВПЛ, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны;

медицина — расходы на вспомогательные репродуктивные технологии;

ипотека — проценты по ипотечному кредиту;

благотворительность — взносы в неприбыльные организации;

страхование — взносы по договорам долгосрочного страхования жизни.

Читайте также Какие ФЛП платят больше всего единого налога — статистика

Как получить налоговую скидку

Для возврата средств нужно подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в налоговую службу по месту регистрации или онлайн через Электронный кабинет плательщика.

Подать декларацию можно до конца текущего года за прошлый календарный год.

пользуются им только единицы. Почему механизм возмещения не работает эффективно — Ранее мы сообщали, что хоть в Украине идет механизм, позволяющий гражданам вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), однакоПочему механизм возмещения не работает эффективно — читайте здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.