Сколько налогов с доходов платят украинцы, и как сэкономить

Личные финансы
18
Плательщики НДФЛ могут воспользоваться налоговой скидкой
Плательщики НДФЛ могут воспользоваться налоговой скидкой
В январе 2026 года более 621,9 тыс. украинцев уплатили в бюджет 48,3 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 14,2% больше, чем в январе прошлого года, когда было уплачено 42,3 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные налоговой.

Региональные лидеры

Наибольшие суммы НДФЛ уплатили жители:
  • Киев — 11,6 млрд грн
  • Днепропетровская область — 4,8 млрд грн
  • Львовская область — 3,2 млрд грн
  • Киевская область — 2,9 млрд грн

Как вернуть часть налога

Плательщики НДФЛ могут получить компенсацию части уплаченного налога, если в течение года у них были определенные расходы.
Основные категории:
  • образование — оплата обучения себя или членам семьи (дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое, высшее образование);
  • аренда жилья — для ВПЛ, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны;
  • медицина — расходы на вспомогательные репродуктивные технологии;
  • ипотека — проценты по ипотечному кредиту;
  • благотворительность — взносы в неприбыльные организации;
  • страхование — взносы по договорам долгосрочного страхования жизни.
Сколько налогов с доходов платят украинцы, и как сэкономить

Как получить налоговую скидку

Для возврата средств нужно подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в налоговую службу по месту регистрации или онлайн через Электронный кабинет плательщика.
Подать декларацию можно до конца текущего года за прошлый календарный год.
Ранее мы сообщали, что хоть в Украине идет механизм, позволяющий гражданам вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), однако пользуются им только единицы. Почему механизм возмещения не работает эффективно — читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиДеньги
