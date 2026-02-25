0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Единовременное пособие 200 тыс. злотых вместо 800 Плюс в Польше — детали

Личные финансы
58
Единовременное пособие 200 тыс. злотых вместо 800 Плюс в Польше — детали
Единовременное пособие 200 тыс. злотых вместо 800 Плюс в Польше — детали
Уже более 10 лет в Польше действует программа 500 Плюс. Но ее предлагают отменить и ввести совсем другой вид поддержки.
Польша ввела другие виды финансовой помощи на детей, в частности, Добрый старт (300 злотых на школьные принадлежности) и «бабцове» (babciowe), пишет Inpoland.net.pl

Мнение экспертов

Эксперты Ягеллонского клуба представили свое предложение. Они считают, что все льготы следует отменить и заменить единовременной стартовой выплатой.
Эксперты предлагают, чтобы вместо ежемесячных выплат государство гарантировало каждому новорожденному гражданину капитал в размере 200 000 злотых.
Эта сумма будет направлена ​​в Фонд будущего, где деньги будут накапливаться на индивидуальных счетах и ​​инвестироваться.
Читайте также
Таким образом деньги будут защищены от инфляции, чтобы не снизить реальную стоимость пособия, как это было с 800 Плюс.

Куда использовать

Родители могли бы использовать эти деньги для конкретных целей ребенка: образование, здравоохранение или первый взнос за первую квартиру ребенка.
По словам специалистов, программа 800 Плюс является огромным бременем для государства, а ее влияние на демографические показатели оказалось незначительным.

Для чего это

Введение 200 000 злотых на ребенка стало бы своеобразной «подушкой безопасности» и реальным стартовым капиталом, который, в отличие от нынешних программ, фактически обеспечил бы лучший старт во взрослую жизнь.
Читайте также
Авторы предложения утверждают, что изменения были бы нейтральными для бюджета, поскольку предполагали перераспределение уже расходуемых средств, хотя и неэффективно.
Место для вашей рекламы
Напомним, 19 февраля президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который меняет условия поддержки беженцев из Украины. Теперь вместо отдельного специального режима помощи все инструменты интегрируют в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Документ вступает в силу 5 марта 2026 года.
По словам Навроцкого, закон направлен на упорядочение механизмов поддержки и защиты государственных финансов.
В то же время дискуссия о повышении и уравнивании пенсионного возраста в Польше снова набирает обороты. Эксперты отмечают, что пенсионный возраст в Польше нужно повысить до 67 лет и сравнить мужчин и женщин. В то же время ZUS успокаивает: пока решения правительства нет.
Напомним, что старение населения Польши становится одним из главных факторов, которые ограничивают развитие польского рынка труда и формируют долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе, в частности из Украины.
По данным Центрального статистического управления Польши, на конец августа 2025 года средний возраст работающего населения составил 43 года (в 2024 году — 42,8 года). В этой связи сокращаются и предложения рабочей силы в Польше. Если в августе 2022 года в экономике страны работали 15,21 млн человек, то в то же время в 2025 году уже 15,04 млн человек.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Польша
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems