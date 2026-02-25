Единовременное пособие 200 тыс. злотых вместо 800 Плюс в Польше — детали Сегодня 19:00 — Личные финансы

Единовременное пособие 200 тыс. злотых вместо 800 Плюс в Польше — детали

Уже более 10 лет в Польше действует программа 500 Плюс. Но ее предлагают отменить и ввести совсем другой вид поддержки.

Польша ввела другие виды финансовой помощи на детей, в частности, Добрый старт (300 злотых на школьные принадлежности) и «бабцове» (babciowe), пишет Inpoland.net.pl

Мнение экспертов

Эксперты Ягеллонского клуба представили свое предложение. Они считают, что все льготы следует отменить и заменить единовременной стартовой выплатой.

Эксперты предлагают, чтобы вместо ежемесячных выплат государство гарантировало каждому новорожденному гражданину капитал в размере 200 000 злотых.

Эта сумма будет направлена ​​в Фонд будущего, где деньги будут накапливаться на индивидуальных счетах и ​​инвестироваться.

Таким образом деньги будут защищены от инфляции, чтобы не снизить реальную стоимость пособия, как это было с 800 Плюс.

Куда использовать

Родители могли бы использовать эти деньги для конкретных целей ребенка: образование, здравоохранение или первый взнос за первую квартиру ребенка.

По словам специалистов, программа 800 Плюс является огромным бременем для государства, а ее влияние на демографические показатели оказалось незначительным.

Для чего это

Введение 200 000 злотых на ребенка стало бы своеобразной «подушкой безопасности» и реальным стартовым капиталом, который, в отличие от нынешних программ, фактически обеспечил бы лучший старт во взрослую жизнь.

Авторы предложения утверждают, что изменения были бы нейтральными для бюджета, поскольку предполагали перераспределение уже расходуемых средств, хотя и неэффективно.

5 марта 2026 года. Напомним, 19 февраля президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который меняет условия поддержки беженцев из Украины. Теперь вместо отдельного специального режима помощи все инструменты интегрируют в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Документ вступает в силу

По словам Навроцкого, закон направлен на упорядочение механизмов поддержки и защиты государственных финансов.

В то же время дискуссия о повышении и уравнивании пенсионного возраста в Польше снова набирает обороты. Эксперты отмечают, что пенсионный возраст в Польше нужно повысить до 67 лет и сравнить мужчин и женщин. В то же время ZUS успокаивает: пока решения правительства нет.

Напомним, что старение населения Польши становится одним из главных факторов, которые ограничивают развитие польского рынка труда и формируют долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе, в частности из Украины.

По данным Центрального статистического управления Польши, на конец августа 2025 года средний возраст работающего населения составил 43 года (в 2024 году — 42,8 года). В этой связи сокращаются и предложения рабочей силы в Польше. Если в августе 2022 года в экономике страны работали 15,21 млн человек, то в то же время в 2025 году уже 15,04 млн человек.

