Единовременное пособие 200 тыс. злотых вместо 800 Плюс в Польше — детали
Уже более 10 лет в Польше действует программа 500 Плюс. Но ее предлагают отменить и ввести совсем другой вид поддержки.
Польша ввела другие виды финансовой помощи на детей, в частности, Добрый старт (300 злотых на школьные принадлежности) и «бабцове» (babciowe), пишет Inpoland.net.pl
Мнение экспертов
Эксперты Ягеллонского клуба представили свое предложение. Они считают, что все льготы следует отменить и заменить единовременной стартовой выплатой.
Эксперты предлагают, чтобы вместо ежемесячных выплат государство гарантировало каждому новорожденному гражданину капитал в размере 200 000 злотых.
Эта сумма будет направлена в Фонд будущего, где деньги будут накапливаться на индивидуальных счетах и инвестироваться.
Таким образом деньги будут защищены от инфляции, чтобы не снизить реальную стоимость пособия, как это было с 800 Плюс.
Куда использовать
Родители могли бы использовать эти деньги для конкретных целей ребенка: образование, здравоохранение или первый взнос за первую квартиру ребенка.
По словам специалистов, программа 800 Плюс является огромным бременем для государства, а ее влияние на демографические показатели оказалось незначительным.
Для чего это
Введение 200 000 злотых на ребенка стало бы своеобразной «подушкой безопасности» и реальным стартовым капиталом, который, в отличие от нынешних программ, фактически обеспечил бы лучший старт во взрослую жизнь.
Авторы предложения утверждают, что изменения были бы нейтральными для бюджета, поскольку предполагали перераспределение уже расходуемых средств, хотя и неэффективно.
Напомним, 19 февраля президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который меняет условия поддержки беженцев из Украины. Теперь вместо отдельного специального режима помощи все инструменты интегрируют в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Документ вступает в силу 5 марта 2026 года.
По словам Навроцкого, закон направлен на упорядочение механизмов поддержки и защиты государственных финансов.
В то же время дискуссия о повышении и уравнивании пенсионного возраста в Польше снова набирает обороты. Эксперты отмечают, что пенсионный возраст в Польше нужно повысить до 67 лет и сравнить мужчин и женщин. В то же время ZUS успокаивает: пока решения правительства нет.
Напомним, что старение населения Польши становится одним из главных факторов, которые ограничивают развитие польского рынка труда и формируют долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе, в частности из Украины.
По данным Центрального статистического управления Польши, на конец августа 2025 года средний возраст работающего населения составил 43 года (в 2024 году — 42,8 года). В этой связи сокращаются и предложения рабочей силы в Польше. Если в августе 2022 года в экономике страны работали 15,21 млн человек, то в то же время в 2025 году уже 15,04 млн человек.
