Украина и Польша будут конкурировать за работников: прогноз аналитиков

Старение населения Польши становится одним из главных факторов, ограничивающих развитие польского рынка труда

Аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal в сотрудничестве с украинской компанией AntForce запустил в Украине новый проект — AntForce Analytics.

Команда центра будет исследовать рынок труда и миграционные процессы, используя европейский опыт и методологию Gremi Personal.

Одной из первых тем исследования стала демографическая ситуация в Польше, которая уже влияет на конкуренцию за трудовые ресурсы в регионе.

Украина будет конкурировать с Польшей за трудовые ресурсы

Старение населения Польши становится одним из главных факторов, которые ограничивают развитие польского рынка труда и формируют долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе, в частности из Украины.

По данным Центрального статистического управления Польши, на конец августа 2025 года средний возраст работающего населения составил 43 года (в 2024 году — 42,8 года). «Это означает, что половина всех работающих людей в стране сейчас старше 43 лет», — объясняют в Gremi Personal.

В этой связи сокращаются и предложения рабочей силы в Польше. Если в августе 2022 года в экономике страны работало 15,21 млн человек, то в то же время в 2025 году уже 15,04 млн человек.

Наибольший дефицит кадров наблюдается в:

строительстве;

промышленности;

логистике;

агросекторе;

сфере ухода и социальных услуг.

Нина Масюк, стратегический советник AntForce Analytics по трудовым ресурсам прогнозирует, что демографические процессы в Польше означают, что конкуренция за работников в Европе будет только усиливаться.

«Если даже в стабильной Польше возвращение части мигрантов или социальные программы не компенсируют старение населения — это угрожающий сигнал для Украины. После войны мы войдем в фазу масштабного восстановления, когда потребность в рабочих руках станет критической. И Польша будет конкурировать с нами за тех же молодых и профессиональных людей», — считает эксперт.

Она отмечает, что возвращение мигрантов не происходит автоматически и требует системной государственной политики. Среди эффективных инструментов, используемых европейскими странами:

доступное жилье;

поддержка трудоустройства;

налоговые льготы;

упрощение бюрократических процедур;

образовательные возможности для детей.

Что повлияет на возвращение украинцев

По данным опросов, 60−65% украинских мигрантов в Польше готовы вернуться при условии безопасности и наличия работы. В то же время, без конкурентных экономических возможностей значительная часть работников может остаться в странах ЕС.

Аналитики подчеркивают, что для возвращения молодежи важны:

доступное жилье;

стабильная занятость;

налоговые стимулы для бизнеса;

возможности работы не только в ІТ, а и в производстве, строительстве и сфере услуг.

По словам Масюк, нужны комплексные решения: быстрая реинтеграция ветеранов в гражданскую жизнь, привлечение иностранцев на временный тяжелый физический труд по восстановлению инфраструктуры, создание индустриальных рабочих мест. Кроме того, в случае существенного сокращения населения государство должно адаптировать инфраструктуру к новой демографической реальности, чтобы обеспечить жизнеспособность даже в уменьшившихся населенных пунктах.

Именно поэтому Украине нужно уже сейчас формировать стратегию возвращения и удержания людей, ведь после войны капитал станет главным ресурсом для восстановления и экономического развития страны.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украина готовит стратегию возвращения граждан из-за границы. Министр социальной политики Денис Улютин отмечал, что принудительно вернуть граждан нельзя, а процесс должен основываться на их желании. «Добровольное возвращение должно происходить на их пожеланиях. Эту часть с нашей стороны нужно хорошо проработать. Мы сейчас над этим работаем — именно над Стратегией возвращения», — сказал Улютин.

Кроме того, Евросоюз планирует поэтапное завершение временной защиты украинцев в 2027 году. О каких вариантах для украинцев может идти речь:

новые статусы проживания — поощрять людей подаваться на другие разрешения (работа, обучение, семья), включая Blue Card и Single Permit;

добровольное возвращение — ознакомительные поездки, поддержка переезда, исключения для уязвимых, возможность остаться до конца учебного года;

информационная поддержка — консультации, информационные кампании, поддержка через Unity Hubs;

координация с Украиной — обмен данными, обновление статусов через Платформу солидарности.

