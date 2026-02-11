0 800 307 555
Военнослужащие по «Контракту 18−24» получили гарантированное право на отсрочку

Личные финансы
39
Создается своеобразный "льготный период" для молодых контрактников
Создается своеобразный "льготный период" для молодых контрактников
Верховная Рада приняла законопроект № 13574, который уточняет правила призыва на военную службу во время мобилизации для определенной категории граждан.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Кто не подлежит автоматическому призыву

Закон предусматривает, что военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения проходили годовую службу по контракту и были уволены по закону, не подлежат автоматическому призыву в течение 12 месяцев после увольнения.
В этот период они могут быть призваны только по собственному согласию. Таким образом, создается своеобразный «льготный период» для молодых контрактников после завершения годового контракта, сохраняя при этом возможность добровольного привлечения к службе.

Важность нововведения

Министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул, что закон обеспечивает справедливость, прогнозируемость и гарантии для молодых людей, которые добровольно избирают службу в армии.
«Благодарю народных депутатов за поддержку важного решения — принятие изменений, которые гарантируют военнослужащим по „Контракту 18−24“ обязательное право на отсрочку от мобилизации после завершения службы. Это о справедливых правилах игры для молодых людей, которые сознательно выбирают защищать страну, доверие к государству и современный подход к формированию профессиональной армии. Есть еще ряд норм, которые нужно принять. Будем над этим работать», — подчеркнул Федоров.

Что известно о проекте «Контракт 18−24»

С февраля прошлого года Министерство обороны реализует экспериментальный проект Контракт 18−24. Это добровольная инициатива для граждан 18−24 лет, которые готовы присоединиться к защите Родины на период действия военного положения.
Добровольцы получают 1 миллион гривен единовременного пособия, которое будет выплачиваться частями:
  • 200 тыс. грн в течение 5 рабочих дней после того как человек подписал контракт и приступил к исполнению обязанностей;
  • 300 тыс. грн в течение 5 рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых (специальных) задач;
  • 500 тыс. грн после окончания контракта при выполнении его условий (в частности: 6 месяцев непосредственного участия в боевых действиях для пехотных специальностей; 12 месяцев — для операторов беспилотных систем).
Также предусмотрено ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн (в зависимости от выполняемых боевых задач) и дополнительные выплаты за боевые операции.
Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья на время службы. Также предусмотрен ряд социальных гарантий, например, обучение в высших учебных заведениях, бесплатное медицинское обеспечение.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
