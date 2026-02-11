Четверть украинцев планируют сменить профессию в 2026 году
Четверть опрошенных украинцев заявили, что планируют сменить профессию, сферу деятельности или специализацию в 2026 году.
Об этом сообщают эксперты OLX Работа.
Планы сменить профессию
Сменить профессию, сферу деятельности или специализацию в 2026 году планируют 26% опрошенных. Еще 60% ответили, что допускают такую возможность, в то время как 14% не рассматривают смену профессии.
Основной мотивацией для изменения остается стремление получать более высокий доход, об этом заявили 72% респондентов. Среди других причин:
- вынужденная смена из-за внешних обстоятельств (война, сокращение, закрытие компании) — 31%;
- интерес к новой сфере и самореализация — 28%;
- эмоциональное или профессиональное выгорание — 25%;
- переезд или изменение жизненных обстоятельств — 20%;
- отсутствие перспектив развития — 19%;
- потеря интереса к профессии — 13%.
Наиболее перспективные сферы
Самой перспективной областью для трудоустройства украинцы считают торговлю и продажи, ее назвали 55% респондентов.
Далее в рейтинге:
- маркетинг, реклама и PR — 22%;
- клининг и домашний персонал — 20%;
- транспорт и логистика — 13%;
- производство и инженерия — 13%;
- образование и наука — 12%;
- здравоохранение — 11%.
Какую зарплату ожидают украинцы
Наиболее предпочтительным уровнем дохода для украинцев остается 20−30 тыс. грн — такую сумму назвали 34% респондентов.
Еще 29% считают приемлемой зарплату на уровне 10−20 тыс. грн. Доходом в пределах 30−50 тыс. грн ориентируются 20% опрошенных, а 11% хотели бы зарабатывать 50 тыс. грн и больше. Зарплату до 10 тыс. грн как приемлемую рассматривают только 6% участников опроса.
Кроме уровня дохода украинцы обращают внимание на условия труда и стабильность работодателя. Чаще респонденты называли следующие критерии:
- баланс между работой и личной жизнью — 48%;
- гибридный или гибкий график работы — 44%;
- конкурентный уровень заработной платы — 35%;
- надежность и стабильность компании — 41%;
- социальные гарантии (больничные, отпуска, медицинское страхование) — 29%;
- официальное трудоустройство — 28%.
Еще 22% обращают внимание на карьерный рост и развитие, а 21% - на возможности обучения и повышения квалификации за счет компании. Возможность полностью работать дистанционно важна для 21% респондентов.
Наименьшее влияние на выбор работы оказывают нефинансовые и ценностные факторы. Социальную ответственность компании, в частности, поддержку ВСУ, назвали важной 12% опрошенных, ценности, корпоративную культуру и миссию компании — 11%, а наличие официального бронирования — лишь 7%.
Кто принял участие в опросе
В опросе приняли участие 892 респондента. По полу выборка распределилась почти равномерно: 54% мужчин и 46% женщин.
Наибольшую возрастную группу составляют респонденты 35−44 лет (25%). Еще 21% - в возрасте 45−54 года. Среди молодежи: 17% - до 18 лет, 14% - 18−24 года, 14% - 25−34 года. Доля опрошенных в возрасте 55+ составляет 9%.
Больше всего ответов пришло из Днепропетровской области (15%). По 9% респондентов представляют Киев и Киевскую область, 8% - Одесскую область, 7% - Львовскую, 6% - Полтавскую. Остальные регионы представлены в пределах 1−5%.
Оценки удовлетворенности текущим статусом трудоустройства остаются неоднородными. 33% респондентов отметили, что одновременно и удовлетворены, и нет. Еще 23% скорее удовлетворены своей ситуацией. В то же время 18% скорее не удовлетворены, а 12% — совсем не удовлетворены. Полностью удовлетворены своей работой 13% опрошенных.
Уровень фактических доходов большинства участников сосредоточен в нижнем и среднем диапазонах: 29% получают 10−20 тыс. грн., 26% - 20−30 тыс. грн., а 18% зарабатывают до 10 тыс. грн. Более высокие доходы имеют меньшие группы: 11% получают 30−50 тыс. грн и 12% - 50 тыс. грн и более.
