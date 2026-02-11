0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-7 вакансий в феврале 2026 года: зарплаты более 35 тыс. грн

Личные финансы
25
ТОП-7 вакансий в феврале 2026 года: зарплаты более 35 тыс. грн
ТОП-7 вакансий в феврале 2026 года: зарплаты более 35 тыс. грн
Украинцы, невзирая на обстрелы и морозы, продолжат поиск работы. В подборке work.ua есть дистанционные вакансии и предложения, где готовы нанимать без опыта работы.

Закупщик-аналитик

Зарплата 45 000−50 000 грн. Дистанционно
Sandi+, продуктовая компания в сфере сантехники и теплотехники, ищет покупателя с сильными аналитическими навыками. Ключевой акцент в вакансии — работа с данными: большинство времени придется работать в Excel со сводными таблицами, формулами и отчетами.
Работа полностью дистанционная, график стандартный: с 9:00 до 18:00. Компания предлагает высокую зарплату, полное техническое и программное обеспечение, поддержку команды и профессиональное развитие.

Оператор деревообрабатывающего станка (с обучением)

Зарплата 60 000−70 000 грн, г. Киев
VIYAR приглашает на работу оператора деревообрабатывающего станка. Должность подойдет претендентам без опыта: компания обучает с нуля. Работа связана с проверкой деталей на качество и передачей готовых частей на последующие этапы производства. В вакансии отмечено, что предпочтение будут отдавать ветеранам.
Читайте также
График переменный: 2 дня / 2 ночи / 4 выходных (8:00—20:00 и 20:00—8:00). Компания предлагает спецодежду, обустроенные бытовые помещения, корпоративные мероприятия, скидки на продукцию и возможность карьерного роста.

Повар на хоспер

Зарплата 35 000−40 000 грн, г. Киев
Musafir — это сеть ресторанов крымскотатарской кухни. Сейчас ищет повара на хоспере. Опыт будет преимуществом, но также готовы обучать. Важны ответственность, умение работать в команде и интерес к аутентичной кухне.
Смена — 9 часов, график 5/2 или 4/3. Предлагают бесплатное питание, скидки на блюда ресторана, профессиональное обучение и развитие. Для жителей других городов готовы предложить жилье.
Читайте также

Электромеханик

Зарплата 36 000 грн, г. Днепр
EVA, национальная сеть магазинов красоты и здоровья, приглашает на работу электромеханика для обслуживания и ремонта конвейерных систем складского комплекса. Требуется специальное образование, опыт от 2 лет.
Кандидаты предлагают пятидневный график, соцпакет, возможность бронирования от компании. Предусмотрена бесплатная доставка транспортом предприятия.

Администратор SPA в аквапарк

Зарплата 35 000−40 000 грн, Буковель
Bukovel ищет администратора SPA для работы в крупнейшем в стране аквапарке MAVKA. Должность сочетает работу с гостями и сервисом. Требуется опыт от 1 года, уверенное владение украинским, базовая работа с ПК; интерес к SPA-процедурам и английский язык будут преимуществом.
Предлагают график 4/2 (ориентировочно 20−22 смены в месяц), официальное трудоустройство, ставку с бонусами, бесплатное проживание на территории курорта, скидки на услуги для работника и семьи, стабильную круглогодичную работу.

Инженер-электроник

Зарплата 43 500−50 000 грн, г. Киев
Carlsberg Ukraine ищет инженера-электроника для работы с промышленным оборудованием на производстве. Рассматривают кандидатов с опытом от 1 года, готовы взять студента; важны командная работа и готовность учиться.

Курьер на собственном авто

Зарплата 50 000−80 000 грн, г. Львов
Сервис доставки еды LA ПЬЕЦ предлагает работу курьера с личным авто. Работать можно в формате полной или неполной занятости, поэтому вакансия подходит и для студентов.
График переменный: 4/2 или 5/2, с возможностью зарабатывать больше за большее количество смен. Среди бонусов — брендированная одежда, скидка 40% на меню, питание и командные активности, такие как походы в горы.
Место для вашей рекламы
Напомним, в январе работодатели разместили на сервисе 98 898 вакансий — рекордный показатель для этого месяца за последние пять лет. Уже это свидетельствует о том, что даже при всех трудностях, дефицит кадров не позволяет компаниям останавливать наем.
Среди соискателей работы увеличилась активность в категории «Начало карьеры», преимущественно для кандидатов без опыта и студентов. Больше всего откликов поступало на вакансии помощника повара и оператора колл-центра, совпадающего с интересами работодателей.
В конце 2025 года легче всего было найти кандидатов на должности:
  • менеджера интернет-магазина;
  • оператора чата;
  • менеджера по работе с клиентами;
  • контент-менеджера;
  • оператора ПК.
Менее активно украинцы откликались на вакансии пекаря, технолога, автоэлектрика и стоматолога, что затрудняет закрытие таких позиций для работодателей.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиРабота
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems