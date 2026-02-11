ТОП-7 вакансий в феврале 2026 года: зарплаты более 35 тыс. грн
Украинцы, невзирая на обстрелы и морозы, продолжат поиск работы. В подборке work.ua есть дистанционные вакансии и предложения, где готовы нанимать без опыта работы.
Закупщик-аналитик
Зарплата 45 000−50 000 грн. Дистанционно
Sandi+, продуктовая компания в сфере сантехники и теплотехники, ищет покупателя с сильными аналитическими навыками. Ключевой акцент в вакансии — работа с данными: большинство времени придется работать в Excel со сводными таблицами, формулами и отчетами.
Работа полностью дистанционная, график стандартный: с 9:00 до 18:00. Компания предлагает высокую зарплату, полное техническое и программное обеспечение, поддержку команды и профессиональное развитие.
Оператор деревообрабатывающего станка (с обучением)
Зарплата 60 000−70 000 грн, г. Киев
VIYAR приглашает на работу оператора деревообрабатывающего станка. Должность подойдет претендентам без опыта: компания обучает с нуля. Работа связана с проверкой деталей на качество и передачей готовых частей на последующие этапы производства. В вакансии отмечено, что предпочтение будут отдавать ветеранам.
Читайте также
График переменный: 2 дня / 2 ночи / 4 выходных (
8:00—20:00 и 20:00—8:00). Компания предлагает спецодежду, обустроенные бытовые помещения, корпоративные мероприятия, скидки на продукцию и возможность карьерного роста.
Повар на хоспер
Зарплата 35 000−40 000 грн, г. Киев
Musafir — это сеть ресторанов крымскотатарской кухни. Сейчас ищет повара на хоспере. Опыт будет преимуществом, но также готовы обучать. Важны ответственность, умение работать в команде и интерес к аутентичной кухне.
Смена — 9 часов, график 5/2 или 4/3. Предлагают бесплатное питание, скидки на блюда ресторана, профессиональное обучение и развитие. Для жителей других городов готовы предложить жилье.
Электромеханик
Зарплата 36 000 грн, г. Днепр
EVA, национальная сеть магазинов красоты и здоровья, приглашает на работу электромеханика для обслуживания и ремонта конвейерных систем складского комплекса. Требуется специальное образование, опыт от 2 лет.
Кандидаты предлагают пятидневный график, соцпакет, возможность бронирования от компании. Предусмотрена бесплатная доставка транспортом предприятия.
Администратор SPA в аквапарк
Зарплата 35 000−40 000 грн, Буковель
Bukovel ищет администратора SPA для работы в крупнейшем в стране аквапарке MAVKA. Должность сочетает работу с гостями и сервисом. Требуется опыт от 1 года, уверенное владение украинским, базовая работа с ПК; интерес к SPA-процедурам и английский язык будут преимуществом.
Предлагают график 4/2 (ориентировочно 20−22 смены в месяц), официальное трудоустройство, ставку с бонусами, бесплатное проживание на территории курорта, скидки на услуги для работника и семьи, стабильную круглогодичную работу.
Инженер-электроник
Зарплата 43 500−50 000 грн, г. Киев
Carlsberg Ukraine ищет инженера-электроника для работы с промышленным оборудованием на производстве. Рассматривают кандидатов с опытом от 1 года, готовы взять студента; важны командная работа и готовность учиться.
Курьер на собственном авто
Зарплата 50 000−80 000 грн, г. Львов
Сервис доставки еды LA ПЬЕЦ предлагает работу курьера с личным авто. Работать можно в формате полной или неполной занятости, поэтому вакансия подходит и для студентов.
График переменный: 4/2 или 5/2, с возможностью зарабатывать больше за большее количество смен. Среди бонусов — брендированная одежда, скидка 40% на меню, питание и командные активности, такие как походы в горы.
Напомним, в январе работодатели разместили на сервисе 98 898 вакансий — рекордный показатель для этого месяца за последние пять лет. Уже это свидетельствует о том, что даже при всех трудностях, дефицит кадров не позволяет компаниям останавливать наем.
Среди соискателей работы увеличилась активность в категории «Начало карьеры», преимущественно для кандидатов без опыта и студентов. Больше всего откликов поступало на вакансии помощника повара и оператора колл-центра, совпадающего с интересами работодателей.
В конце 2025 года легче всего было найти кандидатов на должности:
- менеджера интернет-магазина;
- оператора чата;
- менеджера по работе с клиентами;
- контент-менеджера;
- оператора ПК.
Менее активно украинцы откликались на вакансии пекаря, технолога, автоэлектрика и стоматолога, что затрудняет закрытие таких позиций для работодателей.
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-7 вакансий в феврале 2026 года: зарплаты более 35 тыс. грн
Украина и Польша будут конкурировать за работников: прогноз аналитиков
Военнослужащие по «Контракту 18−24» получили гарантированное право на отсрочку
Четверть украинцев планируют сменить профессию в 2026 году
С 10 февраля новые КЭП будут формироваться по обновленному алгоритму
Тенденции рынка труда в январе 2026 года (аналитика)