Тенденции рынка труда в январе 2026 года (аналитика)

Несмотря на обстрелы, длительные отключения света и отопления, перебои в работе общественного транспорта, украинцы активно искали работу.

Об этом свидетельствует аналитика Work.ua , показывающая, что компании и кандидаты были очень активными.

Не останавливают наем

В январе работодатели разместили на сервисе 98 898 вакансий — рекордный показатель для этого месяца за последние пять лет. Уже это свидетельствует о том, что даже при всех трудностях, дефицит кадров не позволяет компаниям останавливать наем.

Анализ активности работодателей в разных регионах Украины показал: отключения света не оказали существенного влияния на их поведение на сервисе.

Что в регионах

В конце декабря — накануне и после празднования Рождества — работодатели с запада Украины разместили заметно меньше вакансий.

В то же время компании из центральных и восточных регионов были наименее активными именно на Новый год.

Что это значит для соискателей: рынок труда не стоит на паузе. Компании активно ищут сотрудников.

Традиционно январь — время самой высокой конкуренции за вакансии. Начало года считается лучшим временем для изменений, в том числе профессиональных.

Пик активности

В январе кандидаты откликнулись на вакансии на Work.ua более полутора миллионов раз! А пик их активности пришелся на 2 февраля, когда соискатели за день отправили примерно 69 000 откликов на вакансии.

Но все же сказывается ситуация в энергетике. Жители регионов, в которых самая плохая ситуация со светом, реже откликаются на вакансии.

Что это значит для работодателей

Несмотря на все вызовы, начало года традиционно остается временем наибольшей активности кандидатов.

Но стоит учесть, что кандидаты из городов, таких как Киев, могут быть менее активными на сервисе. Так что работодателям важно проявлять инициативу и самостоятельно предлагать вакансии соискателям.

Ранее Finance.ua писал , что в 2025 году количество откликов на объявления с предложениями работы на платформе OLX выросло на 3%, по сравнению с 2024 годом.

Рынок труда в крупных городах демонстрирует разные тенденции. В Киеве за год количество откликов на вакансии снизилось, тогда как в Харькове зафиксирован рост.

Что касается количества объявлений, наибольшее сокращение произошло в Днепре (-17%) и Одессе (-13%). В Харькове количество вакансий увеличилось на +1%.

Среди работодателей в 2025 году заметно вырос спрос на менеджеров по работе с клиентами в сфере торговли. Также значительный рост вакансий зафиксирован для машинистов экскаватора, помощников повара, прорабов и операторов колл-центров.

Справка Finance.ua:

Часто украинцы сталкиваются с тем, что в вакансиях работодатели не указывают размер заработной платы. И для многих соискателей это уже повод пройти мимо и не отправлять резюме. Наибольшее количество респондентов (32%) отметили, что не откликаются на вакансии, если у них не указан уровень оплаты.

По состоянию на середину 2025 года средний уровень трудоустройства украинских беженцев 20−64 лет в странах Европы составил 57%. Этот показатель включает самозанятость и неформальную работу и на 22 п.п. ниже, чем среди граждан стран пребывания.

